Bale neodcestoval s Realom na turnaj do Mníchova, hľadá si nový klub

Madrid 30. júla (TASR) - Waleský futbalista Gareth Bale neodcestoval s Realom Madrid na prípravný turnaj do Mníchova, kde by sa stretol aj so svojím bývalým klubom Tottenhamom Hotspur. Podľa španielskych médií dostal úlohu pokračovať v hľadaní si nového pôsobiska.



Periodikum Marca v utorok dodalo, že "biely balet" stále rokuje s čínskym Ťiang-su Su-ning. Real prestup Balea stopol cez víkend na poslednú chvíľu pre rozpory ohľadom odstupného. Ťiang-su medzičasom získal alternatívu v podobe Ivana Santiniho.



Tridsaťročný krídelník by rád zostal v Reale, táto možnosť nie je na stole, a tak údajne preferuje návrat do Premier League. Skloňuje sa Tottenham Hotspur, prípadný transfer však komplikujú vysoké mzdové náklady aj fakt, že anglické prestupové okno sa uzavrie už 8. augusta.



Baleov agent Jonathan Barnett už skôr vylúčil možnosť hosťovania. "Gareth je jeden z najlepších futbalistov planéty, garantujem vám, že jeho odchod z Realu bude definitívny," citovala Barnetta agentúra AFP.