Baleov prestup do Číny zastavila jeho rodina

Madrid 28. júla (TASR) - Podľa informácií agentúry AFP stroskotal prestup futbalistu Garetha Balea z Realu Madrid do čínskeho klubu Ťiang-su Su-ning na prestupovej čiastke. Španielske médiá v nedeľu popoludní informovali, že už takmer istú dohodu zablokovala Baleova rodina, no podľa AFP zrušil transfer madriský klub.



Informácie o tom, že Bale do Číny neprestúpi, potvrdili aj BBC a Sky Sports. Podľa nich madridský klub zrušil dohodu na základe požiadavky samotného futbalistu, ktorý si chce nájsť nového zamestnávateľa v Európe. Zdroj AFP však informácie španielskych médií vyvrátil a tvrdí, že Real nebol spokojný s výškou poplatku za waleského reprezentanta.