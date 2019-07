Balotelli lieta opäť v problémoch, vyšetrujú ho pre netradičnú stávku

Balotelli je voľný hráč po polročnom pôsobení v Olympique Marseille.

Neapol 9. júla (TASR) - Taliansky futbalista Mario Balotelli sa opäť dostal do problémov. Kontroverzný útočník si momentálne hľadá klub a voľný čas si spestril stávkou s majiteľom baru v Neapole. Ponúkol mu dvetisíc eur, ak s mopedom vojde do mora.



Muž súhlasil, vyzliekol sa a so svojím motocyklom naozaj skončil vo vode, kým si Balotelli celú udalosť nahrával na video. Jeho zverejnenie však zaujalo políciu, ktorá začala vyšetrovanie pre navádzanie a nelegálne stávkovanie. Obvinenie hrozí obom aktérom a ďalším dvom osobám. Informovalo o tom periodikum The Mirror.



Balotelli je voľný hráč po polročnom pôsobení v Olympique Marseille.