Balúch prekonal sám seba a získal bronz: Cítil som, že mám šancu

Bratislava 22. júla (TASR) - Slovenský prekážkar Matej Balúch cestoval na ME juniorov do švédskeho Borasu so skromnými ambíciami. Napokon však prekvapil aj samého seba a zo severu Európy si doniesol bronzovú medailu na 400 m prekážok. Prezentoval sa aj v behu na 110 m, síce nepostúpil do finále, ale obsadil solídne 14. miesto.



Tretie miesto na 400 m ovenčil osobným rekordom 51,26 sekundy, predchádzajúce maximum zlepšil o 95 stotín. Osemnásťročný zverenec trénera Edmunda Kováča pritom nemal veľké očakávania, cieľom bolo aspoň semifinále. Po postupe do finále však zacítil šancu, ktorú napokon premenil na stupne víťazov. "Rozbehy som išiel takticky, cieľ bola pvá trojka, aby som si zaistil priamy postup. V semifinále som dal zo seba takmer všetko. Keď sme dobehli, videl som, že rozdiely nie sú veľké, iba niekoľko stotín. Vtedy som začal cítiť, že by sa mohlo niečo podariť. Pred štartom som bol v strese, ale keď som už bol v bloku, upokojil som sa a uvedomil si, že mám šancu, prečo nie. Vo finále som sa snažil dodržať pokyny trénera, išiel som svoj beh a vyšlo to na medailu. Dôležitá bola podpora celého tímu aj trénera, ktorý ma dobre pripravil aj po psychickej stránke," zhodnotil Balúch na pondelkovej tlačovej konferencii.



Balúch mal pritom šancu aj na lepšie umiestnenie. Na ôsmej prekážke sa však nevyhol chybe. "Zvolili sme taktiku, podľa ktorej som robil dlhšie kroky. Na ôsmej prekážke som však asi vyššie vyskočil a zle som dopadol," vysvetlil Balúch, ktorého doplnil Kováč: "Zošliapol nohou dopredu, čo ho zabrzdilo a vyviedlo z miery. Trochu sme sa aj zľakli, ale potom to ešte rozbehol." Hoci mal Balúchov výkon svoje rezervy, Kováč neskrýval hrdosť na svojho zverenca. O to viac, že mali ťažšie podmienky na tréning 400-metrovej trate. "Nemali sme kde natrénovať štyristovku a ôsmu prekážku. Na našom štadióne máme krátku trať s piatimi prekážkami, ale preteky zvládol perfektne. Boli tam chybičky, ale podaril sa veľký úspech," povedal Kováč, ktorý je brat bronzového medailistu z MS 1997 na 110 m prekážok Igora Kováča.



Spokojnosťou žiaril aj šéftréner výpravy Martin Ílleš, ktorého potešili výkony mladých Slovákov. "Na šampionát sme cestovali so skromnými ambíciami, plánovali sme jedno-dve umiestnenia v prvej osmičke. Vedeli sme, že Matej má na finále, napokon neskutočne zabojoval. Treba povedať, že bežal aj na 110 m a bol na skvelom 14. mieste," uviedol Ílleš, ktorý vyzdvihol Balúchov prístup a mentalitu: "Matej je jednoznačne pretekársky typ. Čím väčšie podujatie, o to lepšie podáva výkony. Má obrovskú perspektívu do budúcnosti."