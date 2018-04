BANSKÁ BYSTRICA nedala Nitre šancu, postupuje do FINÁLE

HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)



Góly: 22. Pretnar (Hohmann, Bubela), 51. Lamper (Faille, Surový), 51. Faille (Asselin), 55. Asselin (Skalický), 59. Faille (Brejčák) - 10. Kutálek, 33. Mikúš (Paulovič, Mezei). Rozhodovali: M. Novák, Štefík - Tvrdoň, Kacej, vylúčení: 5:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2753 divákov



HC'05 iClinic Banská Bystrica:



Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gélinas, Brejčák - Lamper, Surový, Bortňák - Hohmann, Bubela, Bartánus - Asselin, Faille, Skalický - Gabor, Češík, Brittain



HK Nitra:



Lawson - Rýgl, Mezei, T. Milam, Ordzovenský, J. Milam, Versteeg - Paulovič, Krištof, Mikúš - Blackwater, Slovák, Kutálek - Lantoši, J. Ručkay, H. Ručkay - Csányi, Bradley, Macík



/konečný výsledok série: 4:0/



Vladimír Országh, tréner Banskej Bystrice: "Bol to pre nás veľmi ťažký zápas, ktorý potvrdil, že posledný krok býva najťažší. Pre Nitru to bolo buď alebo, dlho nás držala na dištanc, trestala nás z presiloviek. Do Nitry sme sa nechceli vrátiť a po pár sekundách sme zvrátili vývoj zápasu. Rozhodovali detaily, chalani ukázali charakter, prehrávali sme, no napriek tomu sme išli pevne za svojím zámerom. Séria bola síce 4:0, no veľmi vyrovnaná."







Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Nám sa podarilo v tomto zápase ísť prvýkrát v sérii do vedenia, držali sme sa do 50. minúty, no v krátkom čase domáci stav otočili a definitívne tým získali celú sériu."







Tomáš Surový, kapitán Banskej Bystrice: "Sme radi, že sme to zvládli, chalani odohrali výbornú sériu, ja som do nej naskočil až teraz. Tento zápas bol pre mňa veľmi dôležitý, vrátil som sa do mužstva, zvíťazili sme, môžeme sa všetci naladiť na finále. Po zranení to nebolo u mňa najhoršie, ten výpadok som však cítil, teraz sa utvorila pauza na dotrénovanie, uvidíme, kedy začneme. Nitra má kvalitné mužstvo, ľahké to nebolo a môžeme byť radi, že sa to takto otočilo na našu stranu. Oddych padne vhod, súpera si nevyberieme."



Patrik Lamper, autor jedného gólu Banskej Bystrice: "Posledný krok býva najťažší a znovu sme sa o tom presvedčili. V sérii sme hladko zvíťazili, to sme určite nečakali, no zápasy boli vyrovnané a rozhodovali drobnosti. Teraz budeme mať čas na oddych, je to play off, chvíľu si oddýchneme a znovu sa pustíme do prípravy na finále. Na koho narazíme, to mi je jedno, keď chceme byť prví, musíme zdolať každého."



Branislav Mezei, obranca Nitry: "Zápas sa dobre vyvíjal, no za pol minúty bolo všetko ináč. Nebolo to ľahké na psychiku, snažili sme sa, no góly sme opäť inkasovali. Je to veľké sklamanie, súper hral výborný zodpovedný hokej, nepoľavil ani na minútu, ukázal nám, ako sa má hrať play off. Ťažko povedať, či by sme na neho mali, aj keby sme hrali v najlepšej forme. Ich brankár chytal vynikajúco, hrali si ten svoj hokej, neopustili svoj štýl, ktorý je ako šitý na play off."

Na snímke sprava Pavol Skalický (Banská Bystrica) a Branislav Mezei (Nitra) v štvrtom zápase semifinále playoff Tipsport Ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 3. apríla 2018 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko

Na snímke zľava Ján Brejčák (Banská Bystrica) a Judd Blackwater (Nitra) v pästnej výmene v štvrtom zápase semifinále playoff Tipsport Ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 3. apríla 2018 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 3. apríla (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica postúpili do finále Kaufland play off Tipsport Ligy 2017/2018. V utorňajšom štvrtom stretnutí semifinále zdolali na vlastnom ľade HK Nitra 5:2 a v sérii triumfovali 4:0 na zápasy. Banská Bystrica je obhajca slovenského titulu a vo finále si zahrá vo štvrtej sezóne za sebou.Pre víťaza základnej časti z Nitry zostali v TL len bronzové medaily. Banská Bystrica sa vo finále stretne s úspešným v druhej sérii semifinále, buď s HKM Zvolen, alebo s Duklou Trenčín.Domáci diváci sa nachystali oslavovať postup do finále pri každom góle, ktorý by im "barani" dopriali. Po prvej tretine to však vyzeralo úplne ináč. Gól strelili len hostia v 10. minúte po tom, ako Kutálek vypichol v strednom pásme puk Ďatelinkovi a samostatný nájazd s prehľadom premenil. Nitrana sa túžili ešte v sérii nadýchnuť, v 10. minúte Versteeg nádejne obkrúžil bránku, v 12. minúte brankár Lukáš si poradil aj so strelou Lantošiho a neskôr zlikvidoval pokus Kutálka. Do šatne mohli ísť hostia aj s dvojgólovým rozdielom, stačilo len, aby hneď po skočení na ľad z trestnej lavice J. Milam puk lepšie v blízkosti bránky trafil a aj Macíkova strela tesne predtým spôsobila pred Lukášom veľa rozruchu. Domácich mohli mrzieť viaceré ťažkopádne zvládnuté situácie. V prvom útoku naskočil na ľad prvýkrát proti Nitre aj kapitán Surový, ktorý si liečil predtým zranenie, šance však mali jeho spoluhráči, v 4. minúte bekhendom Brittain, potom Mihálik so streleckou parketou. Nepomohli im ani presilovky, dokonca o dvoch hráčov trvajúca 55 sekúnd v 18. minúte.Brankár Lawson si poradil s pokusmi Bartánusa i Asselina, iné šance sa v početnej výhode nezrodili a v druhej tretine sa čakala v ich nasadení výrazná zmena. Pomohla im ďalšia presilovka a prudká strela Pretnara, ktorú už v 22. minúte Lawson pustil do siete. Nasledoval povestný tlak "baranov" so zjavným úsilím pridať ďalší gól, narušilo ho však oslabenie a pre zmenu "zámok" hostí. V 29. minúte Bartánus po rýchlej akcii Lawsona zblízka neprekonal a mohlo ho to dosť mrzieť, pretože v presilovke Mikúš excelentne zakončil rýchle prečíslenie a Nitrania opäť viedli.Aj tretiu tretinu začali hostia v početnej výhode, až po nej vrhli domáci všetko svoje umenie do útoku v snahe vyrovnať skóre. J. a H. Ručkayovci v 47. minúte Lukáša vystrašili nádejnými pokusmi a nad zápasom stále visel veľký otáznik. V 51. minúte brankár Lukáš vykorčuľoval z bránky pri signalizovanom vylúčení a Lamper vyrovnal. Ďalší gól pribudol o 13 sekúnd neskôr, Faille opäť spred bránky prekonal Lawsona tretíkrát a diváci už začali oslavovať postup, najmä po tom, ako v 55. minúte Asselin a v 59. minúte Faille do prázdnej bránky pri power play spečatili zblízka víťazstvo štvrtým i piatym gólom.