Banská Bystrica predstavila asistentov trénera aj ďalšie posily

Richard Zedník bude pomáhať v úlohe konzultanta. Foto: TASR - Branislav Račko

Na snímke Patrik Lamper (Banská Bystrica) sa raduje z gólu v prvom zápase finále play off hokejovej Tipsport ligy medzi HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 15. apríla 2017 v Banskej Bystrici. Foto: TASR/Branislav Račko

Aktuálny káder HC '05 iClinic Banská Bystrica:



Brankári: Mário Lamper, Matej Gajan



Obrancovia: Ivan Ďatelinka, Branislav Kubka, Vladimír Mihalik, Martin Kupec, Oliver Košecký, Ben Marshall, Karol Sloboda, Marek Biro, Felix Petrinec, Martin Dlapka



Útočníci: Tomáš Surový, Eric Faille, Guillaume Asselin, Matej Češík, Gilbert Gabor, Michal Kabáč, Matej Giľák, Alex Tamáši, Mário Lunter, Martin Belluš, Tomáš Zigo, Brock Higgs, Tomáš Török, Oliver Giertl, Michal Matoušek, Martin Majerík, Marek Chamula, Lukáš Lunter

Banská Bystrica 4. júna (TASR) - Vedenie tipsportligového hokejového klubu HC '05 iClinic Banská Bystrica predstavilo v pondelok viacero posíl a aj dvojicu asistentov hlavného trénera Dana Cemana. Do kádra úradujúceho majstra pribudli Tomáš Zigo, Brock Higgs, Karol Sloboda a Ben Marshall a asistentmi kanadského kouča budú Ivan Droppa a Matúš Kostúr.Všetci traja noví tréneri sa dohodli s klubom na dvojročných kontaktoch.ozrejmil na pondelkovej tlačovej konferencii odchod Országha prezident HC '05 iClinic Juraj Koval.dodal.Prvým asistentom bude rodák z Liptovského Mikuláša Ivan Droppa, bývalý slovenský reprezentant so skúsenosťami z NHL. Pozíciu druhého asistenta zastane odchovanec bystrického hokeja, bývalý brankár Matúš Kostúr, ktorý pôsobil v KHL i AHL. Doterajší asistent trénera Rastislav Paľov sa na vlastnú žiadosť presúva k mládeži, trénovať chce dorast.prezradil Droppa.Do 15. septembra bude novým trénerom v HC '05 iClinic pomáhať v úlohe konzultanta Richard Zedník. Kanadský kouč dorazí pod Urpín 14. júla, príprava na ľade sa začne 25. júla. Štyridsaťštyriročný Ceman pracoval v rokoch 2013 až 2018 v dánskom klube SönderjyskE, s ktorým získal dva majstrovské tituly (2013/2014, 2014/2015). Predtým viedol Vojens IK v druhej najvyššej dánskej súťaži (2012 – 2013) a ako hrajúci tréner pôsobil v škótskom Dundee (2010 – 2012). Počas hráčskej kariéry si v 90. rokoch minulého storočia v AHL obliekal dresy Kentucky, Portlandu a Providence, potom absolvoval viaceré európske zastávky.Odchovanec banskobystrického klubu Zigo sa vracia pod Urpín po roku strávenom v Česku. Aj vinou zdravotných problémov odohral za extraligový Hradec Králové iba celkovo 26 zápasov (bilancia 2 góly a 3 asistencie) a krátko hosťoval aj v Slavii Praha.Do známeho prostredia sa vracia aj kanadský útočník Brock Higgs. V Banskej Bystrici pôsobil už v druhej polovici sezóny 2016/2017 a k zisku prvého titulu "baranov" prispel 22 kanadskými bodmi v play off. Skúsený 35-ročný obranca Karol Sloboda sa vracia do najvyššej slovenskej súťaže po 11-tich rokoch. Až na sezónu 2014/2015, keď pôsobil v Lade Togliatti v KHL, ich strávil výlučne v najvyššej českej súťaži v dresoch Slavie Praha, Karlových Varov a Vítkovíc.Úplne novou tvárou v Tipsport Lige bude 25-ročný americký útočník Ben Marshall. Bude to pre neho vôbec prvé pôsobisko mimo amerického kontinentu. V roku 2010 ho draftoval klub Detroit Red Wings, ale do NHL sa nepresadil a pôsobil najmä v nižších súťažiach. V sezóne 2017/2018 odohral 11 zápasov za Providence Bruins (bilancia 0+2) v AHL a ďalších 21 stretnutí za Atlanta Gladiators v ECHL (3+9).Po troch rokoch v EBEL lige prichádza zo Znojma do Banskej Bystrice i tridsaťročný obranca Marek Biro. Už skôr avizovaným novicom v bystrickom kádri je 22-ročný útočník Tomáš Török. Ten pôsobil v uplynulej sezóne vo Zvolene.uviedol k nedoriešeným otázkam v kádri prezident HC '05 Juraj Koval.Banskú Bystricu opustili najmä dvaja kľúčoví útočníci, ktorí obliekali reprezentačný dres, Patrik Lamper a Miloš Bubela. Nahradiť by ich mohli spomínaní navrátilci do mužstva Zigo a Higgs. Po zdravotných komplikáciách bude k dispozícii tténerom 23-ročný Mário Lunter.dodal Koval.