Detva v 2. zápase štvrťfinále TL vyrovnala sériu, Zvolen opäť vyhral

HC'05 iClinic B. Bystrica – HC 07 Detva 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)



Góly: 16. Lamper (T. Surový, Kubka), 52. Bartánus (K. Sloboda, T. Surový) – 9. Ščurko (Murček, Puliš), 34. Ščurko (Murček, Martin Chovan), 47. Puliš (Murček), 60. Král (Tibenský). Rozhodovali: Fridrich, P. Jonák – Výleta, Bogdaň, vylúčení: 4:7 na 2 min, navyše Sládok (Detva) 10 minút za zhodenie rukavíc, presilovky 1:1, oslabenia 0:0, 2476 divákov.



/Stav série 1:1/



Banská Bystrica: Williams – Kubka, Ďatelinka, Southorn, Mihálik, K. Sloboda, Nemčík, Biro - Lamper, T. Surový, Šoltés - Asselin, Faille, Selleck – M. Lunter, A. Šťastný, Bartánus - Koper, Zigo, Matoušek – od 50. min Češík



Detva: R. Petrík – Martin Chovan, Betker, Golian, Sládok, F. Fekiač, Kuklev, Gachulinec, D. Jendroľ – Puliš, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, R. Gašpar – Král, McLean, Tibenský – Török, Matúš Chovan, Martin Ďaloga



Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: "Vedeli sme, že to nebude jednoduché. Prvú tretinu sme nehrali dobre, teda tak, ako sme chceli. Súper hral obetavo, tímovo a to bolo rozhodujúce. Celý zápas sme sa naháňali za výsledkom, mali sme dosť šancí, ale brankár Detvy chytal fantasticky, podržal svoje mužstvo. Nehrali sme s takou intenzitou ako v sobotu. Musíme si dať pozor na prvú päťku súpera, ktorá dnes rozhodla, dala nám tri góly. Treba teda nejaké veci zmeniť. Vedeli sme, že to nebude ľahká séria, moji zverenci sa musia dať dohromady, nepodceniť súpera v hlavách."



Josef Turek, tréner Detvy: "Mali sme výborný vstup do zápasu. Vždy je ťažké ustáť prvú tretinu, nám sa to opäť podarilo. Zachovali sme si pohyb aj do ďalšej časti stretnutia. Dôležité bolo i to, že sme zvládli presilovky súpera. Blokovali sme strely a to taktiež rozhodlo o výsledku. Moji hráči hrali výborne, tímovo, vrhali sa do striel a Roman Petrík v bránke nás podržal. Chcel by som mojich zverencov pochváliť za neskutočný a vynikajúci výkon. Veľmi si to vážime."



Roman Petrík, brankár Detvy: "Išli sme potrápiť Bystricu na ich ľade a podarilo sa nám vyhrať, čo je super. Je to prvá naša výhra v play off a tešíme sa z nej. Ja som mal dosť veľa roboty, nesťažujem si. V sobotu rozhodli presilovky súpera, ale dnes sme ich zvládli a to malo vplyv na výsledok. Mne sa chytalo v oboch zápasoch dobre. Vyhovuje mi, keď ide na mňa viac striel počas zápasu."

HKM Zvolen - MAC Budapešť 3:2 pp a sn v 2. štvrťfinále play off

HKM Zvolen - MAC Budapešť 3:2 pp a sn (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 20. Mitchell (Vandane, Hraško), 33. Zuzin (Mitchell, Vandas), rozhodujúci nájazd Kytnár - 13. Bodó (Langkow, Brown), 30. Bodó (Macaulay). Rozhodovali Stano, Lokšík – D. Konc ml., Frimmel, vylúčení 7:9, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, 1891 divákov.



/Stav série 2:0/



HKM Zvolen: Skapski – Pöyhönen, Fraser, Hraško, Vandane, Drgoň, Ulrych, Růžička, Zeleňák – Vandas, Kytnár, Handlovský – Šišovský, Mich. Chovan, Obdržálek – Zuzin, Mitchell, Kelemen – S. Petráš, M. Halama, Andrisík



MAC Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Negrin, Dudás, Burt, Vokla, Garát – Bodó, Langkow, Orbán – Dansereau, Brown, Klempa –Terbócs, Majoross, Pápa – Odnoga, Kreisz, Szigeti – K. Nagy

Banská Bystrica 10. marca (TASR) - V nedeľňajšom druhom štvrťfinálovom súboji Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 zvíťazili hokejisti HC 07 Detva na ľade úradujúceho majstra HC'05 iClinic Banská Bystrica 4:2 a vyrovnali stav série na 1:1. Tretí zápas je na programe v stredu 13. marca v Detve.V prvej tretine oba tímy najprv nevyužili presilovky, najbližšie ku gólu mal domáci Lunter. Do vedenia išla Detva v deviatej minúte. Po vyhratom buly Murček posunul puk pred bránku, kde bol nepokrytý Ščurko. Ten predviedol pekný bekhendový blafák. Bystrica mohla vyrovnať v ďalšej početnej výhode, trikrát zakončil pohotový Lunter, no ani z dvoch metrov nepokoril výborného Petríka. Hostia mohli viesť aj 0:2. Tiež mali šance v presilovke, Ščurko sa nepresadil zblízka a voľný V. Fekiač trestuhodne prestrelil bránku. Majster napokon dosiahol vytúžený gól v šestnástej minúte. Lamper tvrdo vypálil z pravej strany, a to až tak, že fľaša brankára putovala do rohu ihriska – 1:1.Na začiatku stredného dejstva mali príležitosti domáci hokejisti. Zaujal prienik Luntera, ale pri pravej žrdi neskóroval. Potom to v presilovke skúšali Šoltés a Surový, Petrík bol proti. Detvania hrozili z brejkov, po jednom z nich spálil tutovku Gašpar. Najväčšiu šancu však mali Banskobystričania v 31. minúte. Šoltés strieľal z medzikružia, no Petrík ležiac na ľade predviedol neuveriteľný zákrok lapačkou. Nakopol tým spoluhráčov, ktorí sa presadili v presilovke. Od modrej vystrelil Martin Chovan, Murček tečoval puk do žŕdky, no z následnej dorážky ho napokon poslal za Williamsa Ščurko – 1:2. Hokejisti spod Urpína museli prepnúť na vyššie obrátky, čo sa aj udialo, no v početnej výhode pohorela na brankárovi kompletná zámorská trojica Faille, Selleck a Asselin. Posledne spomínaný netrafil ani poloprázdnu svätyňu súpera.V záverečnej tretine mali domáci prevahu, ale nevypracovali si vyložené šance. Na opačnej strane tak udreli hostia. Po výbornej práci Murčeka s pukom a jeho prihrávke sa rútil sám na Williamsa Puliš a v 47. minúte potvrdil kanonierske schopnosti – 1:3. Úradujúci majster musel už túto hrozbu brať vážne. Surový sa ešte nepresadil zoči – voči Petríkovi, ale ten napokon kapituloval po delovke Bartánusa z kruhu v presilovke – 2:3. Záver bol tak poriadne dramatický. Štvrtý gól Detvy mal najprv na hokejke Žilka, netrafil ľavý horný roh, na opačnej strane to v tlaku skúšal Bartánus. Bystrica už nemala čo stratiť, odvolala na konci duelu brankára, no v šestici nevyrovnala. Puk medzi opustené žrde dostal hosťujúci Král a poistil tak nečakané víťazstvo hostí.V nedeľňajšom druhom štvrťfinálovom súboji Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 zvíťazili hokejisti HKM Zvolen nad MAC Budapešť 3:2 po nájazdoch a v sérii vedú 2:0. Tretí zápas je na programe v stredu 13. marca v Budapešti.Výsledok prvého zápasu (4:0) jasne naznačoval, kto bol pánom na ľade. Hostia Skapského v bránke neprekonali, štyrikrát kapitulovali a nezostávalo im iné, ako vymyslieť niečo účinnejšie, čo by im pomohlo klásť favoritovi série väčší odpor. Zápas sa začal oneskorene po upevnení bránky s nádejnou strelou Handlovského, na druhej strane pohrozil Dudás. Vo 4. minúte v presilovke z nacvičeného signálu trafil Dudás žŕdku a maďarský tím aj v ďalších aktívnych minútach naznačoval, že by nerád prehral ďalší zápas. Domáci si komplikovali život vylúčeniami a aj na ne doplatili. V presilovke piatich na troch sa Bodó zblízka dostal v dorážke, do prázdnej bránky skóroval a hostia tak prelomili gólové suchoty. Ku koncu tretiny si domáci vynútili tlak vďaka presilovke, najskôr Obdržálek pri dorážke trafil hornú žŕdku, a potom 39 sekúnd pred koncom Mitchell brankára Bálizsa pohotovou strelou predsa len prekonal.V druhej tretine sa prejavila vyššia aktivita Zvolenčanov, opäť sa však nechali vylúčiť a museli sa venovať defenzíve. V 27. minúte Vandas v nádejnom postavení iba nastrelil Bálizsa a domáci sa pri zvýšenej agresivite čoraz viac presadzovali pred bránkou súpera. Pri hre štyroch na štyroch však prišla studená sprcha, keď po tečovanej strele a nešťastnom dotyku Vandasa v 30. minúte Bodó z ostrého uhla posunul hostí do vedenia. Tesne po uplynutí presilovky domáci v 33. minúte vyrovnali, na konci učebnicovej akcie a spolupráci s Vandasom i Mitchellom sa ocitol sám pred bránkou Zuzin. Vzrušujúci hokej sa divákom páčil a imponoval im aj tlak Zvolena, i keď so skromnejším vyjadrením v skóre.V tretej tretine najskôr Hraško opečiatkoval v 43. minúte žŕdku, o dve minúty neskôr bol nádejný teč Kytnára a v 46. minúte spálil šancu aj Petráš. V 52. minúte domácich divákov v dobrých streleckých príležitostiach dosť vystrašili Nagy a Terbócs, prevaha 'rytierov' však bola očividná a už sa len netrpezlivo čakalo na rozhodujúci gól. Nestrelili ho v šanciach v 60. minúte Kytnár, ani Handlovský, Zuzin, nepadol ani v predĺžení pri dvojminútovej presilovke Zvolena štyroch na troch, až napokon všetko vyriešil v samostatných nájazdoch v ôsmej sérii Kytnár.