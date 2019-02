TIPSPORT LIGA: Banská Bystrica vyhrala základnú časť

Sumáre - 54. kolo Tipsport Ligy:

HK Nitra – HKM Zvolen 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)



Góly: 23. Kerbašian (Lantoši, McCormack), 28. Rapáč (Bortňák, Buček), 37. Morrison, 60. Rapáč - 19. Kytnár (Chovan), 43. Handlovský (Chovan, Drgoň). Rozhodovali: Štefik, Babic - Kollár, Vincze (Maď.), vylúčení na 2 min.: 5:6, navyše: Morrison 10. min za bitku - Pöyhönen 10 min. za bitku, presilovky: 1:2, oslabenia: 1:0, 2495 divákov.



Nitra: Hanuljak - Mezei, McCormack, Pupák, Morrison, Rais, M. Versteeg, Korím - Blackwater, Čaládi, Lantoši - Scheidl, Kerbashian, Majdan - Buček, Bortňák, Rapáč - Minárik, Hrušík, Pätoprstý - Hvizdoš



Zvolen: Skapski - Vandane, Fraser, Hraško, Zeleňák, Drgoň, Ulrych - P. Zuzin, Kytnár, Handlovský - Vandas, Chovan, Pöyhönen - Andrisík, Mitchell, Kelemen - Růžička, S. Petráš



HLASY:

MAC Budapešť - HC 07 Detva 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)



Góly: 38. Orban (Bodó, Burt), 46. Brown (Dansereau), 49. Orban (Bodó, Garát), 58. Dudás (Burt, Pápa) – 5. Murček, 45. Fekiač (Ďaloga), 55. Fekiač (Král). Rozhodcovia: Fredrich, Adamec – Výleta, Synek, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 720 divákov.



MAC Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Dudás, Negrin, Garát, Burt, Kreisz, Vokla – Bodó, Langkow, Orban – Dansereau, Brown, Klempa – Terbócs, Nagy, Odnoga – Szigeti, Majoross, Pápa



HC 07 Detva: Zalivin – Kuklev, Mar. Chovan, Sládok, Golian, Betker, F. Fekiač, Jendroľ, Gachulinec – Puliš, Murček, Ščurko – Žilka, V. Fekiač, Ďaloga – Tibenský, Mat. Chovan, Král – Surový, McLean, Török



MsHK DOXXbet Žilina – HC Košice 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Góly: 24. Surovka (Kučný, Jenčík) – 8. Šerbatov (T. Slovák), 14. Klíma, 16. Brophey (Petráš, Šedivý), 31. Petráš (Suja, J. Sýkora), 32. Koch (Ignatuškin, Petráš), 56. Koch (Petráš), 58. Kafka (J. Sýkora). Rozhodovali: Goga, Juhász – Muzsik (obaja Maď.), Valo, vylúčení na 2 min.: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 815 divákov.



Žilina: Fučík (32. Mikoláš) – Kučný, Matejka, Jankovič, Dubeň, Piegl, Bagin, Dlugoš – Jenčík, Surovka, Rud. Huna – Bárta, J. Ručkay, Milý – Hvila, Podešva, Beránek – Dom. Rehák, Ondruš, Síkela - Hrazdíra.



Košice: Habal – T. Slovák, Koch, Šedivý, Derliuk, Pretnar, Dudáš, Čížek – Spilar, Suja, Lušňák – J. Sýkora, Brophey, Kafka – Šerbatov, Ignatuškin, Petráš – Klíma, Galamboš, Jokeľ - Žitný.



HLASY:

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)



Góly: 29. Uhrík (Piatka, Števuliak), 32. Sukeľ (Oško, Nemec), 34. Ró. Huna (Nechaj), 45. Uram (Sukeľ, Nádašdi), 59. Oško - 24. Bondra (P. Svitana, Petran), 51. P. Svitana (Abdul, Erving). Rozhodcovia: Kalina, Korba - Bogdaň, Durmis, vylúčení: 5:8 na 2 min, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 1270 divákov.







MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislitsyn – Kurali, Suchý, Nádašdi, Nemec, Mezovský, Bača, Vybíral, Droppa – Žiak, Tamáši, Čenka – J.Sukeľ, Oško, Uram – Nechaj, Ro.Huna, Ri.Huna – Števuliak, Piatka, Uhrík



HK Poprad: Vošvrda – Miner, Petran, Fabian, Ťavoda, Karalahti, Salija, Erving, Takáč – Bondra, Miller, Svitana – Buzzeo, Heizer, Paločko – Valigura, Zagrapan, Abdul – Macík, Mlynarovič, Belluš

HC'05 iClinic B. Bystrica - HC Nové Zámky 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)



Góly: 15. Zigo (Bartánus, Higgs), 48. Lamper, 54. Surový (Southorn) - 19. H. Ručkay (Ordzovenský, Zbořil). Rozhodovali D. Konc st., Stano - Tvrdoň, Vyšný, vylúčení 8:10, navyše Faille 10 min za napadnutie zozadu, Southorn 10+DKZ za nešportové správanie, presilovky 1:0, v oslabení 0:0, 2561 divákov.



HC'05 iClinic B. Bystrica: Williams - Kubka, Ďatelinka, Marshall, Mihálik, Sloboda, Southorn, Glenn - Lamper, Surový, Šoltés - Asselin, Faille, Selleck - Bartánus, Higgs, Zigo - Koper, Šťastný, Matoušek - Češík



HC Nové Zámky: Košarišťan - Hain, Zaťko, Ordzovenský, M. Novák, Hatala, Kudla, Henderson, Andersons - H. Ručkay, Zbořil, J. Jurík - Šimun, Urban, Bajtek - Rogoň, Hruška, Štrauch - Ondrušek, Fábry, Nejezchleb

HLASY:

HK Dukla Trenčín – DVTK Jegesmedvék Miškovec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 33. Radjenovic (Gula, Mikula), 45. Hlinka (Mikula), 57. Varga (Bartovič, Sádecký). Vylúčení na 2 min: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, Rozhodovali: T.Orolín, Snášel – M.Orolín, Šoltés. 2674 divákov.



Trenčín: Valent – Rýgl, Starosta, Cebák, Krejčí, Bokroš, Gula, Bohunický – Radivojevič, Ölvecký, Sojčík – Bartovič, Sádecký, Hecl – T.Varga, Radjenovic, J.Švec – Mikula, R.Dlouhý, D.Hudec – Hlinka



Miškovec: Vay – Crawford, Kiss, Sziranyi, Lada, Göz, Milam, Albert – Pance, Vas, Kulmala – Harrison, Loiseau, Magosi – Miskolczi, Galanisz, Somogyi – Vojtko, Hajos, Rito

HLASY:



tabuľka:



1. Banská Bystrica 56 32 5 2 2 3 12 194:134 115 *



2. Zvolen 56 29 6 1 3 4 13 185:125 108 **



3. Nitra 56 31 2 3 0 4 16 214:137 107 **



4. Košice 56 31 2 2 3 2 16 186:135 106 **



5. Poprad 56 27 6 3 1 2 17 163:145 102 **



6. Nové Zámky 56 25 4 2 2 3 20 142:127 92



7. Trenčín 56 24 4 3 3 1 21 149:131 90



8. Miškovec 56 22 4 2 4 4 20 145:148 86 ***



9. MAC Budapešť 56 17 2 1 2 5 29 155:195 64 ***



10. Detva 56 16 2 1 2 6 29 148:195 62 ***



11. L. Mikuláš 56 17 0 2 1 2 34 129:174 58



12. Žilina 56 11 3 4 0 5 33 148:214 52 ****



pozn. Popradu po skončení ZČ odpočítajú 3 body.







* istý víťaz základnej časti



** istá účasť vo štvrťfinále play-off



*** istá účasť v predkole play-off



**** istá účasť v baráži o TL 2019/2020

Bratislava 24. februára (TASR) - Už len jeden otáznik zostal pred utorkovým záverečným kolom základnej časti hokejovej Tipsport Ligy. Pohár Dušana Pašeka pre víťaza základnej časti sezóny 2018/2019 získali hokejisti Banskej Bystrice, o záchranu bude v baráži bojovať Žilina. Známa je aj prvá päťka účastníkov play off, v utorok sa v priamom súboji medzi Trenčínom a Novými Zámkami rozhodne o šiestom priamom postupujúcom."Barani" rozhodli o triumfe v základnej časti v predposlednom kole po víťazstve 3:1 nad Novými Zámkami a do ich vitríny pribudne zbrusu nová trofej. Liptáci zdolali Poprad 5:2 a definitívne tak spečatili záchranu. V utorok po 55. kole sa pre nich sezóna skončí. Do baráže pôjde Žilina, ktorá doma podľahla Košiciam hladko 1:7. Tuhý boj bude ešte o druhé miesto v tabuľke, pretože Zvolen a štvrté Košice od seba delia iba dva body. Zvolen ich získal 108, Nitra 107 a Košice 106.Priamy postup do štvrťfinále vyraďovačky majú Banská Bystrica, Zvolen, Nitra, Košice a Poprad. O šiestom postupujúcom sa rozhodne v Nových Zámkoch, ktoré hostia Trenčín. V tabuľke majú piate Zámky pred Duklou dvojbodový náskok.Nitrania sa v posledných kolách základnej časti výrazne približovali druhým Zvolenčanom. Po zápase pod Zoborom mali šancu dotiahnuť sa už na rozdiel bodu. V 1. tretine, ktorá priniesla priemerný hokej, videli diváci prevažne pološance na oboch stranách. Až v 19. minúte počas presilovej hry zakombinovali hostia a Kytnár otvoril skóre. Po úvodnej tretine viedli "Rytieri" o jeden gól.Druhá tretina sa začala rušne. V 22. minúte neustál Pöyhönen čistý hit od Morrisona a rozhodol sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Avšak, svoje mužstvo zbytočne oslabil a navyše aj inkasoval pár úderov od kanadského obrancu Nitry. "Corgoni" ponúknutú presilovú hru využili zásluhou Kerbašiana, ktorému dopomohol aj zvolenský obranca Zeleňák. Od toho sa puk odrazil do brány - 1:1. Vyrovnanie mohol priniesť bekhendový pokus Vandasa, ktorý poriadne vystrašil Hanuljaka, ale nestalo sa tak. V 28. minúte sa pred očami reprezentačného trénera Craiga Ramsayho predviedol gólom Rapáč. Jeho drzý prienik ocenil potleskom aj kauč národného mužstva - 2:1. Veľmi dôležitý gól strelili domáci v 37. minúte. Zvolenčania počas presilovky urobili chybu a Morrison svoj únik aj s prispením šťastia zakončil gólom.Hostia vstúpili do 3. tretiny aktívne a v 42. minúte boli odmenení. V presilovej hre Hanuljaka prepálil Handlovský - 3:2. Nitrania majú síce najlepší útok v lige, ale v záverečnom dejstve potrebovali najmä obranu a počínali si výborne. Zvolenčania mali problémy sa presadzovať cez prehustené stredné pásmo a aj v útočnom pásme natrafili na dôrazných domácich. Hostia hrali bez brankára 2 minúty, ale vyrovnať sa im nepodarilo. V záverečných sekundách ešte uzavrel stav stretnutia na 4:2 druhým gólom v zápase Rapáč."V prvej tretine sme mali ťažké nohy, chýbal nám lepší pohyb a ľahkosť. Pri prvom góle Morrison netušil, čo sa deje, a my tiež nie. V druhej tretine sme otočili vývoj zápasu tromi gólmi. V porovnaní so zápasom vo Zvolene, keď sme hrali výborne, ale nedali sme góly, teraz nám to Zvolen vrátil. Nemali sme pohodu a dobrý prejav, ale dali sme góly skoro z ničoho a to určilo výsledok.""Myslím si, že sme videli veľmi dobrý zápas s množstvom šancí. My sme hrali dobre prvú tretinu, kde sme dobre napádali a dali sme aj gól. Potom sme si dali prakticky dva vlastné góly. V druhej tretine sme si vypracovali nejaké šance, ale prehrali sme ju 0:3. V tretej tretine sme po znižujúcom góle Nitru zatlačili, ale nemali sme šťastie, aby sme vyrovnali. Podali sme veľmi dobrý výkon v tej zostave, v akej sme prišli."Prvú šancu zápasu mali domáci, ktorí vstúpili lepšie do stretnutia, ale v 4. minúte fauloval Brown a hostia z Detvy početnú výhodu zužitkovali zásluhou Murčeka. Prvá tretina veľa šancí nepriniesla, v tej druhej mal prvú možnosť na vyrovnanie Orban, ale netrafil odkrytú časť bránky. Obe mužstvá potom mali k dispozícii presilovú hru, ale skóre sa menilo až v 38. minúte. Orban dorazil do siete strelu Bodóa a do kabín išli mužstvá za stavu 1:1. V treťom dejstve najskôr Ďaloga poslal Detvu do vedenia, ale domáci otočil skóre zásluhou Browna a Orbana. Viktor Fekiač v 55. minúte vyrovnal a keď sa už zdalo, že duel pôjde do predĺženia, rozhodol dve minúty pred koncom Dudás.Domáci museli bodovať, ak si chceli udržať šancu na vyhnutie sa baráži. Už v 2. minúte ich však zabrzdilo vylúčenie za priveľa hráčov na ľade. Košičania ho nepotrestali, naopak, v závere početnej výhody sa dopustili faulu a Žilinčania potom vyslali na Habala niekoľko dobrých pokusov, ktorými preverili jeho pripravenosť. V 8. minúte však išli do vedenia predsa len hostia, keď sa brankár Fučík namiesto prikrytia puku pokúsil o jeho rozohrávku. Šerbatov ho však o puk pripravil a po kľučke strelil úvodný gól. Na 2:0 pre hostí zvýšil v 14. minúte Klíma, keď vystrelil bekhendom spomedzi kruhov a Fučíkovi prepadol jeho pokus do brány. O trojgólový náskok hostí sa o necelé 2 minúty postaral Brophey a domáci tréner Škorvánek si vzal oddychový čas. Kučný však po ňom fauloval a hostia už domácim v prvej časti veľa nedovolili.Žilinčania sa po prestávke snažili o čo najskorší kontaktný gól a už v 22. minúte ich oň pripravil bravúrnym zákrokom Habal, keď zneškodnil Ručkayovu strelu do odkrytej brány. V 24. minúte sa však domáci presadili aj gólovo, keď Kučného strelu od modrej tečoval do siete Košíc Surovka. Žilinčania mali v polovici stretnutia opäť veľa hráčov na ľade a presilovku hostí využil po peknej kombinácii Petráš. O minútu viedli hostia už 5:1, keď spomedzi kruhov prestrelil Fučíka Koch a vyhnal ho z brány. Tempo hry potom upadlo a Košičania už domácich veľmi pred Habala nepúšťali.Zápas sa v 3. tretine už len dohrával, keďže o víťazovi duelu bolo rozhodnuté. Napriek tomu sa obidva tímy ešte snažili ponúknuť divákom pekné akcie. V 44. minúte mohol znížiť kapitán Huna, ale namieril iba do ľavej žrde Habalovej odkrytej brány. V 56. minúte hostia predviedli peknú gólovú akciu a po prihrávke Petráša sa po druhý raz za sebou do streleckej listiny zapísal reprezentačný obranca Patrik Koch. Z ich strany to nebolo všetko. O dve minúty prekonal strelou švihom Mikoláša aj Kafka a podčiarkol tak jednoznačnú výhru oceliarov. Žilinčania už po prehre s určitosťou budú hrať v baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži."Bohužiaľ, musím skonštatovať, že Košice potvrdili svoju kvalitu. Boli vo všetkom lepšie a ovládli celý zápas. Chceli sme bojovať, ale na kvalitu nášho súpera to nestačilo. Výsledok hovorí za všetko. Aj napriek nepriaznivému stavu nás diváci povzbudzovali a zatlieskali nám, za čo im veľmi ďakujeme. Verím, že nám pomôžu aj v ťažkých bojoch, ktoré nás čakajú.""Bol to z našej strany dobrý zápas, súperovi sme v úvodnej časti ušli o tri góly. Mali sme veľmi dobrý pohyb, boli sme silní na puku, chlapci dodržiavali všetky veci, ktoré sme si pred zápasom povedali. Zvládli zápas, za čo im ďakujem."Skóre duelu mohol už v 40. sekunde otvoriť Marek Uram, v samostatnom úniku však neuspel. V prvej tretine mali domáci viac z hry, ale skórovať sa im nepodralo. Vrece s gólmi sa roztrhlo v druhej dvadsaťminútovke. Pri hre 4 na 4 otvoril skóre Bondra, o päť minút neskôr však Liptáci využili prvú presilovku v zápase a Uhrík vyrovnal. O tri minúty neskôr zásluhou Sukeľa v ďalšej presilovke išli Liptáci do vedenia a nedisciplinovanosť hostí potrestal o ďalšie dve minúty neskôr Róbert Huna. V tretej tretine najskôr Uram poslal domácich už do trojgólového vedenia, potom však aj hostia ukázali, že hru v početnej výhode ovládajú. Svitana znížil na 2:4, ale posledné slovo mal 59. Oško, ktorý do prádzdnej bránky uzavrel skóre zápasu.Po prvej tretine remízový stav vôbec neodzrkadľoval prevahu domácich, ktorí by v prípade víťazstva mohli už oslavovať prvé miesto v tabuľke po základnej časti. Síce si veľa gólových šancí nevypracovali, no v neustálom tlaku nedali súperovi vydýchnuť. Navyše mali k dispozícii aj tri presilovky, tú tretiu až v samom závere tretiny, no zahrali ich dosť rozpačito. V 15. min sa konečne presadil Zigo, keď po strele Bartánusa vyrazený puk poslal zblízka do bránky. Hosťom, ktorí bojovali aj o prvú šestku v tabuľke, stačila len chvíľka nepozornosti domácej obrany a v 19. min vyrovnali po tom, čo si H. Ručkay pekne nakorčuľoval pred bránku a zužitkoval nahrávku od Ordzovenského. V druhej tretine pribudla na ľade nervozita a najviac sa prejavila pri ručnej výmene Asselina a Bajteka. 'Barani' nie a nie streliť gól, spálili množstvo šancí a dokonca aj takých, ktoré by sa naozaj mali premieňať, navyše premárnili aj minútovú presilovku o dvoch hráčov. V 32. min nastrelil Kubka hornú žŕdku, v 38. min v oslabení Koper nepremenil samostatný nájazd a to isté sa o pár sekúnd neskôr pritrafilo Selleckovi. Hostia sa sústredili najmä na obranu a jedine Zbořil sa v presilovke dostal v 34. min do nádejného zakončenia, no Williams spoľahlivo zakročil. V úvode tretej tretiny Bartánus bol trikrát blízko ku gólu, pri tej tretej šanci spoľahlivý Košarišťan úmyselne posunul bránku a dostal trest. Sieť rozvlnil až v 48. min Lamper pri hre štyroch na štyroch, keď premenil samostatný nájazd a ponúkla mu ho hrubá chyba Šimuna. Vzäpätí mohol vyrovnať Kudla, a pri jeho šanci brankárovi Williamsovi pomohla žŕdka. Víťazstvo domácich spečatil v 54. min v presilovke svojou typicky prudkou strelou z pravej strany Surový."Hrali sme prvýkrát so Zámkami odvtedy, čo zmenili herný štýl na viac defenzívny. Pripravili sme sa na to, no často sme si v prvej tretine nepresne prihrávali. Formácia Surového bola tá, čo zdvihla zástavu a hrala to, čo sme mali. V druhej tretine sme mali veľa oslabení, no zvládli sme ich veľmi dobre. Pred zápasom som zdôrazňoval detaily, v nich sme chceli byť lepší ako predtým, a to nám dodalo aj viac síl. V tretej tretine sme hrali celkom dobre a ku koncu sa ešte viac zomkli.""Chceli sme získať bod, dlho sa nám to darilo, napriek tomu, že sme nehrali podľa našich predstáv. Strašne veľa sme mali vylúčených, našťastie sa nám oslabenia darilo brániť. Vyzeralo to aj na bod, no pri hre štyroch na štyroch sme urobili hrúbku, ktorá rozhodla o zápase. Bod si neodvážame a teda vieme, čo nás čaká v utorok s Trenčínom, hráme o šestku.""Sme radi, že sme skončili prví po základnej časti, ale to je tak všetko, lebo najdôležitejšia časť sezóny nás ešte len čaká. Musíme neustále pracovať deň po dni. Zámky hrajú dobrý, nepríjemný hokej, bojujú, takže sme mali čo robiť, aby sme ich v tretej tretine zlomili. Ja som gól strelil, je to síce pekné, ale hodnotiť budeme až po úplnom konci."Ak si chcel oba tímy zachovať šancu na prvú šestku, bezpodmienečne potrebovali bodovať naplno a veriť v zaváhanie Nových Zámkov. Trenčania začali aktívnejšie. V 3. minúte prihral Ölvecký Sojčíkovi. Ten bol však pri zakončení faulovaný. V presilovej hre mohol skóre otvoriť Starosta. Jeho strela od modrej čiary bola tečovaná mimo bránky. V 8. minúte sa do tlaku dostal Miškovec. Magosiho zakončenie z pravého kruhu preverilo Valenta a ten istý hráč si v presilovej hre nakorčuľoval medzi kruhu, no netrafil priestor troch žrdí. V 11. minúte predviedol parádu Hecl. Gólmana Vaya sa snažil pri nájazde prekonať zadovkou, no ten sa nenechal oklamať. Úvodný presný zásah nepriniesla ani aktivita štvrtej formácie Dukly, keď Mikula puk na nakorčuľovaného Dlouhého neprepasíroval.Úvod druhej tretiny priniesol síce rýchly hokej, ale bez vážnejších šancí. Divákov zodvihla zo sedadiel propagačná strela Gulu, ktorá sa na prekvapenie odrazila od hornej žŕdky. Až v 33. minúte rozjasal tribúny Radjenovic. Ten ťažil z dobrej práce Gulu, ktorého strela sa od Vaya odrazila ku kanadskému útočníkovi. Ten už nemal problém dopraviť puk do siete. O štyri minúty mal v presilovej hre vyrovnanie na hokejke Kulmala. Zblízka mu stopercentnú šancu zneškodnil Valent. V závere druhej tretiny pohrozil aj Harrison. Jeho teč v ťažkej pozícii skončil na zadnom mantineli.V záverečnej časti sa očakávala riskantnejšia hra Miškovca. V 45. minúte sa domácemu tímu vydarila brejková situácia. Mikula našiel krížnou prihrávkou Hlinku a ten strelou takmer z bránkovej čiary prekvapil Vaya. O dve minúty takmer domáci využili zlú rozohrávku súpera. Ölvecký prihral Radivojevičovi, no ten trafil gólmana do betónov. Poisťujúci tretí gól dosiahol v presilovej hre Varga, keď puk po kombinačnej akcii poslal do horných poschodí bránky Miškovca.„Bolo cítiť, že sa z našej strany hrá v prvom rade o siedme miesto a o to, aby sme si dali šancu bojovať v Nových Zámkoch o prvú šestku. Zápas mal príchuť play off. Prvý gól, ktorý sme dali prakticky rozhodol zápas. Chalani ukázali obrovské odhodlanie a dobrý prístup k povinnostiam.“„Zápas bol vyrovnaný až do konca. Trenčín ho však dotiahol do víťazného konca. My sme sa snažili, mali niekoľko šancí, no nevyužili sme ich. Mrzí nás záver základnej časti. Mohli sme bojovať o šiestu priečku, ale čaká nás iba kvalifikácia. Posledný zápas v základnej časti proti Budapešti chceme vyhrať. Trenčínu želáme vo vyraďovacích bojoch veľa šťastia.“