Banskobystrická latka bola v znamení tradície, zážitkov a hrdosti

Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Už 25. výročie Banskobystrickej latky sa nieslo v znamení tradície, zážitkov a hrdosti na toto príťažlivé predstavenie najlepších svetových skokanov do výšky. V zákulisí sa stihlo spomínať na každý jeden ročník, talk šou v Cikkerovej sieni Radnice do víru diania strhla viaceré osobnosti na čele s prezidentom European Athletics Nórom Sveinom Arnem Hansenom. BBL v hale na Štiavničkách zafungovala s osvedčeným projektom, ktorý dokonale vystihuje aj nároky divákov, komfortne a v bezprostrednej vzdialenosti si doslova siahnuť na najlepšie svetové osobnosti a vychutnať si pokusy na pozoruhodných hodnotách.



Organizátori sa do scenára opäť dokonale trafili. "Sme veľmi spokojní, diváci, pre ktorých sa 'latka' robí, boli opäť výborní a pripravili skvelú atmosféru," skonštatoval šéf štábu, manažér Alfonz Juck: "Aj výkony, ktoré sme si predstavovali, sa podarilo dosiahnuť, dva metre Lasickiené, jej pokusy na 206 o rekord mítingu, potom 233 cm zásluhou Tobeho a úsilie zlepšiť si svoj najlepší svetový výkon na 236 cm. Ak sa nám Japonca podarí získať o rok, bude kandidát aj na prekonanie rekordu mítingu 240. Popularita a záujem o 'latku' nasvedčuje, že môže mať pred sebou veľkú budúcnosť a plány."



Žičlivá atmosféra so vzrušujúcou gradáciou deja je už na BBL dostatočne známa: "Spomínam si, keď sme organizovali takéto mítingy aj na iných územiach, že sme museli divákov tlačiť, aby povzbudzovali a skokanom sa pozornejšie venovali. Tu netreba nič hovoriť, povzbudzujú sami od srdca, a to sa páči aj samotným aktérom. Preto sem radi znovu prichádzajú."



Stačil nepatrný posunok a réžia sa prispôsobovala želaniu každého jedného skokana, občas hudba úplne stíchla, aby ju onedlho vystriedali tvrdé rockové riffy, alebo dunivá disco hudba. "Robíme všetko tak, aby sa cítili dobre, vychádzame im v ústrety a želaniam, čo v danú chvíľu potrebujú, aj z tohto pohľadu chémia funguje," opisuje telepatiu Juck: "Nesmieme však zabudnúť aj na pozadie tohto mítingu súvisiace s jubileom. Všetci sa mu tešili a ja len verím, že v budúcnosti budeme mať s finančným zabezpečením stabilnejšiu a istejšiu situáciu, pretože každý rok je to veľmi náročné. Na Slovensku sa financie ťažšie zháňajú, a to napriek tomu, že ponúkame prakticky to najlepšie, čo v tomto segmente môžeme ponúknuť, svetovú špičku, priamy televízny prenos i skvelých divákov. Preto by sme privítali do budúcnosti väčšiu finančnú istotu aj záujem partnerov a sponzorov pri podpore 'latky'."



Aj o hrdosti môže A. Juck hovoriť: "Verím, že každý si z haly odniesol len pozitívne zážitky. Máme na čom stavať, ukázali sa aj slovenskí skokani v solídnom svetle a ak bude naša atletika napredovať v mládežníckej kategórii a základni, môžeme sa dočkať ďalších, ktorí sa objavia v hlavnej súťaži BBL. Teraz sme mali troch, Beera, Bubeníka a Dunajskú a ktovie, možno už o rok ich bude viac."