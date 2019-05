Baráž hrozí Zlatým Moravciam a Trenčínu: Kleščík tvrdí, že je šanca

Po sobote je jasné, že poslednú miestenku do predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 získa Ružomberok a do druhej ligy zostúpi Podbrezová.

Myjava 19. mája (TASR) - Vo futbalovej Fortuna lige 2018/2019 zostáva zodpovedať poslednú zo základných otázok. V piatkovom záverečnom 10. nadstavbovom kole sa medzi FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble a AS Trenčín na diaľku rozhodne o účastníkovi baráže s druhým mužstvom druhej najvyššej súťaže.



Po sobote je jasné, že poslednú miestenku do predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 získa Ružomberok a do druhej ligy zostúpi Podbrezová. Zamotala sa jedine situácia okolo predposlednej priečky, keďže jedenásty Trenčín triumfoval nad Podbrezovou 4:0 a desiaty ViOn podľahol Senici 1:3.



"Ovplyvnil to náš vstup, boli sme nekoncentrovaní, výsledkom čoho bol vlastný gól. Následne sme dostali červenú kartu, vstup do zápasu sme si predstavovali ináč. Paradoxne, od nášho vylúčenia sme začali hrať aktívnejšie. Hrozili sme z protiútokov a štandardných situácií, proti rozbehnutému súperovi však bolo náročné otočiť zápas," povedal tréner Zlatých Moraviec Karol Praženica. Náskok jeho zverencov na AS sa zmenšil na bod, ale definitívnu záchranu majú stále vo vlastných rukách. V piatok privítajú Nitru, zatiaľ čo Trenčania vycestujú do Trnavy.



Úlohy udržať dvojnásobného slovenského šampióna (2014/2015, 2015/2016) medzi elitou sa tri kolá pred koncom nadstavby zhostil bývalý nitriansky tréner Ivan Galád: "Prišiel som do výborného mužstva, hral som proti nemu trikrát v tejto sezóne. Dostal som úlohu na tri kolá, spravil som si nejaký plán a podľa neho postupujem. Nie sú dôležité len moje rozhodnutia, ale všetkých nás, ktorí sa snažíme zlepšiť situáciu v Trenčíne. Všetci, ktorí sme tu, sa pokúsime pomôcť Trenčínu dostať sa z tejto ťažkej situácie. Pred pár dňami ma oslovili a pokúsim sa, akékoľvek budú možnosti, či už v baráži alebo po konci nadstavbovej časti, aby sme zachránili ligu. Trenčín má nedávnu históriu s dvoma titulmi a výborných hráčov, snažíme sa použiť všetky spôsoby, ako by sme ich naštartovali. Verím, že sa nám to podarí."



Trenčania naplno zabodovali prvýkrát od 13. apríla, po víťazstve nad Zlatými Moravcami (1:0) prišli remíza a tri prehry za sebou. Ak sa chcú vyhnúť baráži, potrebujú nadviazať na sobotu. "Treba sa tešiť z víťazstva, ale sme na takej 'štvrťceste'. Ešte je šanca, aby sme sa zachránili, ale hrozí aj baráž. Treba zostať skromne a pokorne na zemi, lebo aj predtým sa podarilo jeden zápas vyhrať a potom sme mali šnúru prehier. Verím, že to z mužstva opadne a zachránime ligu v Trenčíne," dodal kapitán Peter Kleščík.