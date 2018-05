Barcelona v El Clasicu remizovala s Realom Madrid, Ronaldo sa zranil

sumár - 36. kolo španielskej La Ligy:



FC Barcelona - Real Madrid 2:2 (1:1)



Góly: 10. Suarez, 52. Messi - 15. Ronaldo, 72. Bale, ČK: 45+3. Roberto (Barcelona), ŽK: Suarez, Messi, Rakitič, - Nacho, Varane, Kroos, Ramos, Bale



FC Barcelona: ter Stegen – Roberto, Piqué, Umtiti, Alba – Coutinho (46. Semedo), Rakitič, Busquets, Iniesta (58. Paulinho) – Messi, Suarez (90+2. Alcacer)



Real Madrid: Navas – Nacho (68. Vasquez), Varane, Ramos, Marcelo – Modrič, Casemiro, Kroos (84. Kovačič) – Bale, Benzema, Ronaldo (46. Asensio)

Barcelona 6. mája (TASR) - Futbalisti Barcelony remizovali v šlágri 36. kola španielskej La Ligy s Realom Madrid 2:2. Domáci v prestížnom El Clasicu dvakrát viedli, no "bielemu baletu" sa vždy podarilo vyrovnať. Barcelona natiahla rekordnú ligovú sériu bez prehry na 43 zápasov. Celý druhý polčas hrala bez vylúčeného Sergiho Roberta. Tréner Realu Zinedine Zidane po úvodnej 45-minútovke stiahol z ihriska Cristiana Ronalda, ktorý si zranil členok.Barcelona začala aktívnejšie a už v úvode sa mohla ujať vedenia, Suarez však stroskotal na Navasovi. Uruguajský útočník si všetko vynahradil v 10. minúte, keď volejom usmernil do siete center Roberta. Po uplynutí úvodnej štvrťhodiny zápasu však bolo vyrovnané. Po centri Benzemu sa zblízka presadil Ronaldo, ktorý bol na začiatku rýchlej akcie. V 27. minúte sa Portugalčan ocitol sám zoči-voči terovi Stegenovi, no ten výborne vybehol a šancu zneškodnil. Ronaldo bol pri chuti a neustále zamestnával obranu Barcelony, jeho hlavička mierila tesne nad. V závere prvého polčasu sa začalo iskriť. V nadstavenom čase Roberto udrel Marcela lakťom do tváre a Barcelona dohrávala s desiatimi.Pred začiatkom druhého polčasu siahli obaja k zmenám. Coutinha vystriedal Semedo a namiesto Ronalda, ktorý mal problémy s členkom, prišiel na ihrisko Marco Asensio. Ten mohol v 52. minúte strhnúť vedenie na stranu Realu, trafil však iba do ter Stegena. Krátko na to zahrmelo na druhej strane. Messi sa po rýchlom protiútoku uvoľnil v šestnástke a presnou strelou k žrdi nedal Navasovi šancu - 2:1. Realu sa však opäť podarilo vyrovnať, Bale po exportnej strele z prvej z hranice šestnástky vymietol roh domácej bránky. Po zákroku na Marcela v šestnástke sa Real dožadoval penalty, no hlavný rozhodca neukázal na biely bod. V závere nevyužil dve dobré šance Messi a tak sa na Camp Nou zrodila remíza.