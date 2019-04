Barcelona krok od titulu, rozhodnúť môže už zápas Atletico - Valencia

Hráči katalánskeho veľkoklubu neprehrali už 21 duelov za sebou, v utorok zvíťazili na pôde Deportiva Alaves 2:0.

Madrid 24. apríla (TASR) - Futbalisti Barcelony môžu už v stredu oslavovať zisk 26. titulu v španielskej lige. Atletico Madrid nesmie vo večernom zápase s Valenciou stratiť ani bod, aby si zachovalo aspoň teoretickú šancu. Na Barcelonu stráca 12 bodov.



Hráči katalánskeho veľkoklubu neprehrali už 21 duelov za sebou, v utorok zvíťazili na pôde Deportiva Alaves 2:0. "Nie je podstatné, kedy si definitívne zabezpečíme titul. Triumfovať v La Lige je veľmi ťažké a chceme ju vyhrávať tak často, ako to bude možné. Tri body s pôdy Alavesu sú veľmi dôležité, ale nie rozhodujúce. Atletico bude bojovať až do konca, pretože jeho hráči to majú v krvi," povedal tréner Barcelony Ernesto Valverde, ktorý v utorok šetril kapitána Lionela Messiho



Argentínčan vybehol na trávnik až po hodine hry za rozhodnutého stavu 2:0. O góly sa postarali Carles Alena a Luis Suarez. "Uvidíme, čo prinesie večerný zápas Atletica. Najradšej by som bol, keby sme mohli oslavovať v sobotu pred našimi fanúšikmi v súboji s Levante. Keď sa však rozhodne už v stredu, budeme takisto radi," uviedol barcelonský odchovanec Alena.