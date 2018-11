Barcelonu zachránil Suarez: Bol to ťažký zápas

Real Madrid dosiahol druhé víťazstvo pod vedením dočasného trénera Santiaga Solariho, ktorý vymenil odvolaného Julena Lopeteguiho.

Madrid 4. novembra (TASR) - Obhajca titulu v španielskej La Lige FC Barcelona potvrdil, že vie vyhrávať aj bez zraneného Lionela Messiho. Na ihrisku Raya Vallecana sa však "Blaugranas" vytrápili, o triumfe 3:2 rozhodli v úplnom závere. V 11. kole uspel aj Real Madrid, ktorý zastavil päťzápasovú ligovú sériu bez výhry.



Barca viedla po góle Luisa Suareza, ale domáci otočili na 2:1. V úplnom závere striedajúci Ousmane Dembele v 87. minúte vyrovnal a v 90.+2 minúte rozhodol Suarez svojim druhým gólom v stretnutí. "Bol to veľmi ťažký zápas, ale napokon sme dokázali premeniť svoje šance. Súper bol dobrý, pokojne sme mohli stratiť body," povedal autor dvoch gólov, ktorý ich má celkovo na konte už deväť a vedie tabuľku kanonierov. FCB je na čele poradia s 24 bodmi, má o 4 viac ako druhé Atletico Madrid, ktoré len remizovalo na ihrisku Leganes 1:1.



Real Madrid dosiahol druhé víťazstvo pod vedením dočasného trénera Santiaga Solariho, ktorý vymenil odvolaného Julena Lopeteguiho. "Biely balet" tak zastavil sériu piatich zápasov v La Lige bez výhry. V sobotu na domácom štadióne zdolal Valladolid 2:0. Prsty v prvom góle zápasu mal v 83. minúte Junior Vinicius, ktorý desať minút predtým nahradil Marca Asensia. Po jeho tvrdej strele do obrancu hostí Kika Olivasa lopta napokon skončila v sieti. "Keď som dostal loptu, rozmýšľal som, čo s ňou a napokon som vystrelil," povedal Vinicius. Poistku pridal z jedenástky Sergio Ramos päť minút po prvom góle.



Atletico Madrid poslal v Leganes v 69. minúte do vedenia Antoine Griezmann po strele z priameho kopu, ale domáci vyrovnali v 82. minúte zásluhou Guida Carrilla. "Leganes hralo dobre v prvom polčase, ale musíme byť ambicióznejší. Vieme, že v takýchto zápasoch sa rozhoduje o ligových tituloch," povedal stredopoliar Atletica Saul Niguez.