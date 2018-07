Americký tréner Pannone skončil v Prievidzi

Za rozhodnutím stojí tiež skutočnosť, že Pannone rokuje s jedným z tímov zámorskej NBA o pozícii asistenta.

Prievidza 21. júla (TASR) - Americký tréner Ryan Pannone skončil v slovenskom basketbalovom klube BC Prievidza, ktorý viedol od júna 2017.



"Bohužiaľ, spolupráca s trénerom Pannonem sa skončila. Návrh na ukončenie zmluvy z jeho strany prišiel ešte pred týždňom, ale stále sme hľadali riešenia, ako ho v Prievidzi udržať. Ja som skúsil asi všetko, aby som ho presvedčil zostať. Po právnej stránke mal možnosť ukončiť zmluvu, lebo za mimosezónne obdobie od apríla do júla mu meškala výplata. Hoci sme všetko doplatili, v piatok večer sa rozhodol akceptovať ponuku svojho bývalého klubu Hapoel Jeruzalem," cituje internetová stránka basketliga.sk slová generálneho manažéra Marka Batinu.



Podľa slov funkcionára stála za rozhodnutím tiež skutočnosť, že Pannone rokuje s jedným z tímov zámorskej NBA o pozícii asistenta. Izraelský klub mu dal pre prípad úspechu garanciu okamžitého uvoľnenia. "Pre nás by to bol problém. Snažili sme sa aj tu nájsť riešenie, ale nepodarilo sa nám to. Trénerovi sa tu páčilo, ale jednoducho videl túto príležitosť ako najlepší krok pre svoju budúcnosť. Aj keď z hľadiska výsledku nám sezóna 2017/18 nevyšla podľa predstáv, tréner Pannone tu odvádzal dobrú prácu. Dokázal si vytvoriť skvelý vzťah aj s fanúšikmi a otvorene s nimi diskutovať," dodal Batina, ktorý by chcel mať v otázke nového trénera jasno v priebehu budúceho týždňa.