V Sieni slávy slovenského basketbalu máme tri nové mená

In memoriam



V minulosti už boli prijatí do Siene slávy slovenského basketbalu:



Muži: Miloš Bobocký, Gustáv Herrmann, Josef Křepela, Ján Hluchý, Boris Lukášik, Miroslav Rehák, Stanislav Kropilák, Peter Rajniak, Dušan Lukášik



Ženy: Helena Zvolenská, Zora Staršia-Haluzická, Eva Polatseková-Petrovičová, Nataša Lichnerová-Dekanová, Božena Milošovičová-Štrbáková, Natália Hejková, Ľudmila Pěčová-Chmelíková

Bratislava 14. februára (TASR) - Sieň slávy slovenského basketbalu sa rozšírila o ďalšie tri mená. V rámci vyhlásenia ankety o najlepšieho basketbalistu roka za rok 2018 do nej pribudli Ľubomír Kotleba a in momeriam Antonína Nováková a Kuro Uberal.Ľubomír Kotleba sa narodil 31. marca 1946 v Bratislave. V rokoch 1975 – 1989 patril medzi špičkových rozhodcov FIBA, s píšťalkou sa predstavil na mnohých MS a šampionátoch všetkých kontinentov, predovšetkým však treba vyzdvihnúť, že na troch olympijských hrách – v Moskve 1980, Los Angeles 1984 a v Soule 1988. Pod piatimi kruhmi rozhodoval štyri zápasy o medaily, 10-krát finálové zápasy európskych pohárov (z toho 3 mužom v Európskej lige).Od leta 1989 pracoval priamo v sídle FIBA, najprv ako technický asistent generálneho sekretára FIBA, v rokoch 1996 - 2014 bol športový riaditeľ FIBA, odvtedy je poradca generálneho sekretára FIBA, o. i. bol technický delegát FIBA na siedmich ďalších OH v rokoch 1992 – 2016.V Bratislave vyštudoval na VŠE, získal titul inžinier, je ženatý (manželka Eva), otec dcéry Silvie, ktorá vyštudovala právo v Mníchove, teší sa z vnučky Mily, bydlisko má v Mníchove a pracovisko v Ženeve.Antonína Nováková, za slobodna Záchvějová, sa narodila 8. augusta 1934 v Uherskom Brode, zomrela 6. septembra 2018 v Bratislave, kde prežila väčšinu svojho života.Ako hráčka bratislavskej Lokomotívy v rokoch 1955 – 1963 (pod vedením legendárneho Jána Hluchého) sa stala reprezentantkou Československa, z ME mala tri medaily (0 – 1 – 2), striebro získala v Mulhouse (Fr.) 1962, bronz v Lodži (Poľ.) 1958 a Sofii (Bul.) 1960. Za úspechy jej udelili titul zaslúžilej majsterky športu.Bola manželka kedysi známeho medzinárodného basketbalového rozhodcu Pavla Nováka, vychovala dve dcéry Renatu a Katarínu.Kuro (Kurt) Uberal, narodil sa 1. marca 1921 v Moravskom Svätom Jáne, žil v Bratislave, kde 15. novembra 2004 zomrel. Bol priekopník basketbalu u nás, začal sa mu venovať ako 12-ročný, v rokoch 1935 – 1949 bol reprezentant Slovenska.Pod košmi oživil ženský basketbal, v ňom bol tréner Slovana Bratislava v rokoch 1952 – 1967, známy sa stal aj ako rozhodca. S píšťalkou sa zaradil medzi najlepších rozhodcov FIBA, pôsobil na dvoch MS žien (1967 a 1971), viacerých ME mužov a žien, rozhodoval finále EPM mužov 1963, FIBA ho v roku 1977 ocenila najvyšším vyznamenaním, striebornou píšťalkou.V "" bol 37 rokov (1946 – 1983) športový redaktor denníka Práca, bol ženatý s Editou Príkazskou, poprednou ligovou basketbalistkou. Ich syn Peter bol ligový hráč (v Slávii SVŠT Bratislava), ktorého manželka Alena je olympionička zo Soulu 1988 a dvojnásobná najlepšia basketbalistka Slovenska (pod priezviskom Kašová v rokoch 1983 a 1984).