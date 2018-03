Basketbalistky Good Angels Košice obhájili titul v pohári EEWBL

EEWBL, finále:



Good Angels Košice - TTT Riga 74:71 (39:42)

zostava a body Good Angels: Morrisová 18, Jurčenková a Petersová 13, Žirková 11, Páleníková 4 (Bálintová 11, Šarauskaitéová 2, Stehlíková 2, Deptová 0), najviac bodov TTT Riga: Malottová 23, Basková 16, Peddyová 12. Rozhodovali: Aunkrogers, Salinš (obaja Lot.), Lukáč (SR), TH: 12:10 - 20-17, trojky: 6 - 10, os. chyby: 21:18, štvrtiny: 19:18, 20:24, 16:14, 19:15.

Ďalšie výsledky finálového turnaja EEWBL:



o 3. miesto: Dynamo Moskva - Udominate Basket 76:62



semifinále:



Good Angels Košice - Udominate Basket (Švéd.) 74:69

TTT Riga (Lot.) - Dynamo Moskva (Rus.) 82:58

Riga 18. marca (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice obhájili titul vo Východoeurópskej lige (EEWBL). V dramatickom finále zdolali domáci tím TTT Riga 74:71, hoci ešte 93 sekúnd pred koncom prehrávali 68:71. Darxia Morrisová a Zuzana Žirková však dvomi trojkami otočili skóre v prospech Košičaniek.Slovenský tím tak nadviazal na vlaňajší triumf z domáceho finálového turnaja, na ktorom vo finále takisto zdolal družstvo TTT Riga.Lepšie začali domáce hráčky, ktoré sa v prvej štvrtine dostali aj do náskoku 16:10, ale Košičanky napokon prvú štvrtinu získali pre seba. Domáce basketbalistky v úvode druhej rýchlo vyrovnali, zakrátko na to si vytvorili aj náskok a po prvom polčase mohli byť spokojnejšie než súper. Tretia i štvrtá štvrtina priniesli vyrovnaný súboj, ktorý vyvrcholil v dramatickom závere. Košičanky ešte 93 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času prehrávali 68:71, no trojka Zuzany Žirkovej znamenala vyrovnanie. Keď sa už zdalo, že zápas dospeje do predĺženia, trafila sa spoza trojkového oblúka aj Darxia Morrisová, ktorá presným pokusom v čase 39:59 min rozhodla o košickom víťazstve.