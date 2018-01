Good Angels Košice zmazali 14-bodové manko a sú vo štvrťfinále EP FIBA

odveta osemfinále EP FIBA:



Good Angels Košice - Basket Landes 63:44 (32:25)



Zostava a body Good Angels: Morrisová 18, Žirková 9, Petersová 4, Páleníková 3, Jurčenková 2 (Stehlíková 12, Bálintová 11, Sverrisdóttir 4, Šarauskaitéová 0), najviac bodov Landes: Casasová, Bravardová, Ayimová. Rozhodovali: Kapitány (Maď.), Vetrov (Rus.), Dragos-Alin (Rum.), TH: 17/15 - 17/15, trojky: 2:1, os. chyby: 20:18, štvrtiny: 15:10, 17:15, 15:11, 16:8, 1300 divákov.



/prvý zápas 55:69, do štvrťfinále postúpili Good Angels Košice/



Hlasy po zápase:



Peter Jankovič, tréner Good Angels: "Dievčatám som po zápase vo Francúzsku povedal, že im verím na 110%, že sú schopné zvládnuť tento zápas. Potvrdilo sa, že to bude veľmi ťažké, ale nie nereálne. Výbornou obranou sme francúzsky tím udržali na 44 bodov, čo je fantastické. Som veľmi rád, že sme to takto zvládli a divákom sme dopriali ďalšie kolo EP FIBA."







Zuzana Žirková, rozohrávačka Good Angels: "Viackrát sme to natiahli na 12 bodov, ale ony to vždy stiahli. My sme sa nepoložili a každý chvíľku ťahal pílku. Už sa tešíme na ďalšie kolo. Je to paráda."









Barbora Bálintová, rozohrávačka Good Angels: "Do zápasu sme išli s jednoznačným cieľom vyhrať o 15 bodov. Pred zápasom sme si dali cieľ vyhrať každú štvrtinu o štyri body. Boli sme trpezlivé a napokon to vyšlo."





Košice 11. januára (TASR) - Basketbalistky Good Angels zvíťazili vo štvrtkovom odvetnom zápase osemfinále Európskeho pohára FIBA nad Basket Landes 63:44 a postúpili do štvrťfinále. Košičanky statočne doťahovali 14-bodové manko z prvého zápasu a napokon dosiahli víťazstvo rozdielom, ktorý im stačil na postup. Vo štvrťfinále sa stretnú s Benátkami.Košičanky sa od úvodu prezentovali koncentrovaným výkonom a na ich hre bola vidieť snaha o víťazstvo dostatočným rozdielom. V úvodných minútach ich ofenzívne ťahala najmä Morrisová, autorka prvých ôsmich bodov Good Angels (8:6). Domáce si v prvej štvrtine vytvorili päťbodový náskok a v druhej pokračovali v snahe o stiahnutie 14-bodového manka z prvého zápasu. Bálintová v druhej štvrtine štyrmi trestnými hodmi upravila na 25:14 a neskôr Košičanky viedli už o 13 (30:17). V posledných sekundách prvého polčasu hostky vyťažili z nepresného zakončenia Košičaniek a upravili skóre na 32:25.Odhodlanie domácich hráčok bolo vidieť aj po zmene strán. Pomerne rýchlo získali 12-bodový náskok (44:32). Keď v 28. minúte Bálintová výbornou prihrávkou uvoľnila Stehlíkovú bolo skóre dvojzápasu vyrovnané (46:32). Nádejné skóre však síce nemalo dlhé trvanie, ale Košičanky pokračovali v ceste za 15-bodovým víťazstvom. V 34. minúte Stehlíková trojkou upravila na 54:40 a Bálintová o tri minúty prvýkrát naklonila skóre dvojzápasu na stranu Good Angels - 56:40. Košičanky si napokon v búrlivej atmosfére postrážili víťazstvo dostatočným rozdielom a postúpili do štvrťfinále.