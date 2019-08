Basketbalová extraliga žien s historicky najnižším počtom účastníkov

Žreb úvodného kola extraligy žien 2019/2020 – 28. septembra:



Dubček Bratislava – Piešťanské Čajky



ŠBK Šamorín – Young Angels Košice



MBK Ružomberok – BK ŠKP 08 Banská Bystrica



dôležité termíny v sezóne 2019/2020:



asociačné termíny - 10. – 17. novembra 2019, 2. – 9. februára 2020





Slovenský pohár – 13. – 15. februára 2020



záverečné kolo základnej časti – 14. marca 2020



1. kolo play off (3-6, 4-5) – hrá sa na 2 víťazné zápasy – 18., 21. (25.) marca 2020



semifinále play off – hrá sa na 3 víťazné zápasy – 28. marca, 1., 4. (8., 11.) apríla 2020



finále play off – hrá sa na 3 víťazné zápasy – 18., 22., 25. (29. apríla, 2. mája) 2020



o 3. miesto – hrá sa na 2 víťazné zápasy – 18., 22. (25.) apríla 2020



o 5. miesto – hrá sa na 2 víťazné zápasy – 28. marca, 4. (18.) apríla 2020

Bratislava 9. augusta (TASR) – Len šesť účastníkov, čo je historicky najnižšie číslo, bude mať v sezóne 2019/2020 basketbalová extraliga žien. Na sekretariáte Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) vyžrebovali nový ročník najvyššej súťaže.V porovnaní s predchádzajúcou sezónou sa do súťaže neprihlásili Nitra a Poprad, družstvo na poslednom mieste Slovan Bratislava nahradil víťaz 1. ligy Dubček Bratislava. Otáznik visí ešte nad účasťou družstva Young Angels Košice, ktoré nedávno avizovalo problém s domovským stánkom Angels arénou.V prvom kole nového ročníka nastúpi 28. septembra Dubček Bratislava proti vicemajstrovským Piešťanským Čajkám, Šamorín si zmeria sily s Košicami a úradujúci majster MBK Ružomberok sa predstaví doma proti Banskej Bystrici. Základná časť bude štvorkolová (2x doma, 2x vonku), následne tímy čaká play off. Nový majster bude známy najneskôr 2. mája 2020.Slovenský pohár sa uskutoční 13. – 15. februára 2020, počas sezóny sú vyhradené dve prestávky pre tzv. asociačné termíny (10. – 17. novembra 2019, 2. – 9. februára 2020).