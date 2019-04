Ružomberčanky získali titul po 16 rokoch

MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 62:54 (32:23)



Zostavy a body:



MBK Ružomberok: Jefferyová 21, Ellenbergová 16, Jackovecová 13, Šiksniuté 6, Mištinová 3 (Markovičová 3, Stašová 0, Janoščíková 0, Ivančáková 0)



Piešťanské Čajky: Engelmanová 11, Lubinová 9, Baburová 7, Thompsonová 4, Jakubcová 3 (Mikulášiková 11, Hašková 6, Krč-Turbová 3, Matejčíková 0, Mihaljevičová 0, Dovčiková 0)



Rozhodovali: Šarišský, Margala, Karniš, TH: 16/16 - 10/7, trojky: 6:5, os. chyby: 13:22, štvrtiny: 19:9, 13:14, 13:16, 17:15, 2900 divákov.



Konečný stav série: 3:0, MBK Ružomberok získal titul

Prehľad víťazných tímov najvyššej basketbalovej súťaže žien:



1993 SCP Ružomberok



1994 SIPOX Ružomberok



1995 SIPOX Ružomberok



1996 MŠK SIPOX Ružomberok



1997 SCP Ružomberok



1998 SCP Ružomberok



1999 SCP Ružomberok



2000 SCP Ružomberok



2001 SCP Ružomberok



2002 SCP Ružomberok



2003 SCP Ružomberok



2004 Delta I.C.P. Košice



2005 Delta I.C.P. Košice



2006 K CERO I.C.P. Košice



2007 K CERO VODS Košice



2008 KOSIT Košice



2009 Maxima Broker Košice



2010 Dobrí anjeli Košice



2011 Dobrí anjeli Košice



2012 Good Angels Košice



2013 Good Angels Košice



2014 Good Angels Košice



2015 Good Angels Košice



2016 Good Angels Košice



2017 Good Angels Košice



2018 Good Angels Košice



2019 MBK Ružomberok

Ružomberok 20. apríla (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili v 3. finálovom zápase slovenskej extraligy nad Piešťanskými Čajkami 62:54 a získali majstrovský titul. V sérii triumfovali 3:0 na zápasy a vyraďovacími bojmi tak prešli bez jedinej prehry. Pre ružomberský basketbal je to 12. titul v histórii, prvý od roku 2003.Na hre domácich hráčok bolo od úvodu viditeľné, že finálovú sériu nechcú predlžovať. V 5. minúte viedli 10:2, hosťky reagovali oddychovým časom. Ten im síce nakrátko pomohol, ale domáce ešte do konca prvej štvrtiny zvýšili náskok na rozdiel 10 bodov (19:9).Druhá štvrtina priniesla vyrovnaný basketbal a snahu Čajok o vyrovnanie. V 17. minúte sa po doskoku Haškovej priblížili na tri body (26:23), domáce však neskôr viackrát vyťažili z nepresného zakončenia súperiek a do prestávky zvýšili náskok na deväť bodov (32:23).Aj tretia štvrtina bola najmä o snahe hosťujúcich hráčok stiahnuť manko na Ružomberčanky. Tie si však dostatočnou efektivitou dokázali udržať náskok. Záverečná štvrtina priniesla veľkú drámu, o ktorú sa postarali hráčky Piešťan. Tie v nej dokázali stiahnuť 12-bodové manko (53:41) na 56:54, no viac im už Ružomberčanky nedovolili.Juraj Suja, tréner MBK Ružomberok:Miroslava Mištinová, krídelníčka MBK Ružomberok:Juraj Kucsa, tréner Piešťanských Čajok:Rebeka Mikulášiková, pivotka Piešťanských Čajok: