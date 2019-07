Basketbalistky Španielska obhájili titul, sú majsterkami Európy

ME basketbalistiek - zápasy o medaily (Belehrad):



finále:



Španielsko - Francúzsko 86:66 (50:36)



Najviac bodov: Xargayová 23, Domínguezová 13, Palauová 12 - Grudaová 18, Hartleyová 17, Miyemová 11



TH: 22/15 - 21/12, fauly: 20 - 21, trojky: 9 - 4



štvrtiny: 32:21, 18:15, 20:20, 16:10



o 3. miesto:



Srbsko - Veľká Británia 81:55 (40:33)



Najviac bodov: Petrovičová 14, Jovanovičová 11 - Fagbenleová 23, Vanderwalová 11



Konečné poradie ME 2019: 1. Španielsko, 2. Francúzsko, 3. Srbsko, 4. V. Británia, 5. Belgicko, 6. Švédsko, 7. Maďarsko, 8. Rusko, 9. Taliansko, 10. Slovinsko, 11. Lotyšsko, 12. Čierna Hora, 13. Bielorusko, 14. Turecko, 15 Česko, 16. Ukrajina



prehľad víťazov ME:



1938 Taliansko



1950 ZSSR



1952 ZSSR



1954 ZSSR



1956 ZSSR



1958 Bulharsko



1960 ZSSR



1962 ZSSR



1964 ZSSR



1966 ZSSR



1968 ZSSR



1970 ZSSR



1972 ZSSR



1974 ZSSR



1976 ZSSR



1978 ZSSR



1980 ZSSR



1981 ZSSR



1983 ZSSR



1985 ZSSR



1987 ZSSR



1989 ZSSR



1991 ZSSR



1993 Španielsko



1995 Ukrajina



1997 Litva



1999 Poľsko



2001 Francúzsko



2003 Rusko



2005 ČR



2007 Rusko



2009 Francúzsko



2011 Rusko



2013 Španielsko



2015 Srbsko



2017 Španielsko



2019 Španielsko



Belehrad 8. júla (TASR) - Basketbalistky Španielska obhájili titul majsteriek Európy. V nedeľňajšom finále ME žien v Srbsku a Lotyšsku triumfovali v Belehrade nad Francúzskom 86:66 a získali historicky štvrté kontinentálne zlato, tretie z uplynulých štyroch šampionátov.Finále bolo reprízou súboja o titul z rokov 1993, 2013 i 2017, vo všetkých stretnutiach napokon uspeli Španielky. Francúzky na štyroch ME za sebou obsadili druhú priečku, naposledy vybojovali kontinentálny titul v roku 2009.Bronz získali na domácej pôde Srbky, v súboji o tretie miesto vyhrali nad Veľkou Britániou hladko 81:55. Okrem prvých śtyroch tímov si účasť v olympijskej kvalifikácii 2020 zabezpečili aj piate Belgicko a šieste Švédsko.