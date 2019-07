Srbky získali bronz po triumfe nad Veľkou Britániou

ME basketbalistiek - zápasy o medaily (Belehrad):



O 3. miesto:



Srbsko - Veľká Británia 81:55 (40:33)



Najviac bodov: Petrovičová 14, Jovanovičová 11 - Fagbenleová 23, Vanderwalová 11

Belehrad 7. júla (TASR) - Basketbalistky Srbska získali na ME žien v Srbsku a Lotyšsku bronzové medaily. V súboji o tretie miesto vyhrali v domácej aréne v Belehrade nad Veľkou Britániou hladko 81:55.Oba tímy si už v predstihu zabezpečili účasť v olympijskej kvalifikácii 2020, kde sa predstaví prvých šesť tímov z ME. Vo finále ME sa stretnú rovnako ako na šampionáte pred dvoma rokmi obhajkyne titulu Španielky proti Francúzsku.