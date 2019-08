Basketbalisti SR chcú v úvode predkvalifikácie na ME 21 zdolať Cyprus

Širšia nominácia Slovenska na zápas predkvalifikácie ME 2021 s Cyprom (2. augusta o 18.00 h, Bratislava, Eurovia Aréna):



rozohrávači: Dalibor Hlivák, Mário Ihring (obaja BK Inter Bratislava), Šimon Krajčovič (BK Levickí Patrioti), Andre Jones (Leonis Rím/Tal.)



krídelníci: David Abrhám (BK Inter Bratislava), Richard Körner (egoé Basket Brno/ČR), Adam Antoni (BC Prievidza), Martin Bachan (BK Levickí Patrioti), Jaroslav Musil (BKM Lučenec)



pivoti: Michal Baťka, Michael Fusek (obaja BK Inter Bratislava), Viktor Juríček (BK Levickí Patrioti), Vladimír Brodziansky (Obradoiro CAB/Šp.)



realizačný tím: Žan Tabak – hlavný tréner, Peter Torda – asistent trénera, Alberto Blanco Vila - asistent trénera, Jakub Chudý – kondičný tréner, Juraj Sluka – fyzioterapeut, Richard Demovič – lekár, Miroslav Páleník – vedúci družstva

Bratislava 2. augusta (TASR) – Slovenská mužská basketbalová reprezentácia vstupuje do predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 s jediným cieľom – vyhrať a nepripustiť tak dvojročné čakanie na ďalší cyklus kvalifikácie. Zverenci trénera Žana Tabaka začnú svoju púť v F-skupine doma v sobotu 2. augusta o 18.00 h v bratislavskej Eurovia aréne proti Cypru. Tretie kolo predkvalifikácie je poslednou šancou pre všetkých, ako sa zapojiť do bojov o prípadnú miestenku na európskom šampionáte. Slovenské družstvo povedie do tejto fázy skúsený chorvátsky odborník.Pod vedením Tabaka absolvovali Slováci päťtýždňovú prípravu. „zhodnotil pre TASR tréner Slovenska doterajšiu prípravu. Zmenami tak neprešiel len hráčsky kolektív, ale aj realizačný tím.Podľa asistenta trénera Petra Tordu bol počas týždňov badateľný progres:Slováci odohrali v príprave sedem duelov, zo šiestich z nich vzišli víťazne a len v jednom prípade boli neúspešní.“ povedal pivot Vladimír Brodziansky. Počas predošlého víkendu zasiahol hráč španielskeho Obradoira len do jedného zápasu pre drobné zdravotné problémy.dodal Brodziansky k svojej aktuálnej zdravotnej situácii.Na úvod predkvalifikácie si slovenský výber zmeria sily s Cyprom. Z tabuľkového postavenia ide o basketbalového trpaslíka, ktorý čaká na prvý výraznejší úspech. Podceňovať ho však nemožno, keďže postupový kľúč je neúprosný. Ďalej totiž ide iba víťaz skupiny. „uviedol Torda.