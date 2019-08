Mladí Slováci neuspeli v Rumunsku, prehrali o 17 bodov

Predkvalifikácia ME 2021 – F-skupina:



Ploješť



Rumunsko – SLOVENSKO 85:68 (50:32)



Najviac bodov Rumunsko: Watson 19, Cate 15, Popa 10 -



Zostava a body SR: Brodziansky 17, Jones 10, Ihring 8, Juríček 3, Körner 2 (Fusek 15, Musil 8, Hlivák 3, Baťka 2, Abrhám 0)



TH: 6/4 – 21/19



Fauly: 21 - 14



Trojky: 15 - 7



Rozhodovali: Glišič, Maričič (obaja Srb.), Castillo (Špan.)

Tabuľka F-skupiny:



1. Rumunsko 2 2 0 170:138 4



2. SLOVENSKO 2 1 1 135:145 3



3. Cyprus 2 0 2 130:152 2

Ploješť 10. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti neuspeli v druhom vystúpení v F-skupine predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Domácemu Rumunsku podľahli 68:85. Výber trénera Žana Tabaka čaká najbližšie opäť zápas u súpera, v stredu 14. augusta o 18.00 sa predstaví v Nikózii proti Cypru.Úvod stretnutia poznačili nepresnosti na oboch stranách, na palubovke bolo cítiť dôležitosť duelu. Slováci nezačali vôbec dobre, so súperom chceli hrať ofenzívnu partiu, ale schladilo ich 11 bodov za sebou v podaní Rumunov.Domáci basketbalisti sa potom rozstrieľali, rýchlo získali sebavedomie a tvrdo trestali straty na slovenskej strane. Po prvej štvrtine viedli 26:9. V druhej 10-minútovke pokračovala rumunská kanonáda, zastavil ju až oddychový čas a prestriedanie v tíme hostí. Výbornú energiu priniesol Fusek, spolu so zlepšenou ofenzívnou produktivitou sa Slovákom darilo ukrajovať z manka. Lenže prišli opäť straty a výborná streľba Rumunov za tri body.Po prestávke vybehli hráči Rumunska opäť s veľkou energiou a vďaka vysokému pressingu nútili slovenských basketbalistov k chybám. Tí sa však z toho dokázali otriasť, v koncovke tretej štvrtiny im to začalo v útoku padať a Musilova trojka tesne pred klaksónom priniesla zo slovenského pohľadu stav 54:64 pred záverečnou časťou.Nádej na obrat však v štvrtej 10-minútovke rýchlo zhasla, domáci sa opäť rozstrieľali za tri body. Záver stretnutia už drámu nepriniesol, oba tímy však bojovali o čo najvýhodnejšiu pozíciu do ďalších duelov.