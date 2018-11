Na Pasienkoch si v piatok uctia Petra Rajniaka

Účastník OH 1980 v Moskve, MS 1982 v Kolumbii a dvojnásobný medailista z ME zomrel 4. februára 2000 vo veku 46 rokov.

Bratislava 5. novembra (TASR) - V bratislavskej hale na Pasienkoch si v piatok 9. novembra od 17.45 h uctia bývalého česko-slovenského basketbalového reprezentanta Petra Rajniaka. Účastník OH 1980 v Moskve, MS 1982 v Kolumbii a dvojnásobný medailista z ME zomrel 4. februára 2000 vo veku 46 rokov.



Na akcii, ktorú organizujú občianske združenie Aby hviezdy nehasli a BK Inter Bratislava, nebudú chýbať Rajniakova manželka Katarína a jeho synovia Martin s Petrom. Informovali o tom predstavitelia Interu prostredníctvom tlačovej správy.



Popri Stanislavovi Kropilákovi by mali byť na slávnosti pred ligovým zápasom Inter – Žilina aj ďalší velikáni česko-slovenského basketbalu - bývalí Rajniakovi spoluhráči Jiří Pospíšil, Vlastimil Havlík, Jaroslav Skála, Jiří Okáč, Jiří Jandák, Pavol Bojanovský, Marián Kotleba, Justín Sedlák, Oto Matický, Ljuben Hagara, Jozef Michalko, Ján Plesník, Ľudovít Kristiník a Ján Kevenský.