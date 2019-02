Novým trénerom basketbalistov SR sa stal Chorvát Žan Tabak

Vedenie SBA tak opäť vsadilo na zahraničného odborníka, Chorváta Ivana Rudeža vystriedal jeho krajan.

Bratislava 15. februára (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia má nového trénera, v treťom kole predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2021 povedie družstvo chorvátsky kouč Žan Tabak. Na galavečeri Basketbalista roka o tom informoval prezident Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Pavel Bagin.



"Myslím si, že byť trénerom ktorejkoľvek krajiny, je veľká pocta. Reprezentujete totiž celú krajinu. Viem, ako je v krajinách, ako je Slovensko, vnímaná u ľudí reprezentácia. Sú na ňu hrdí. Je to pre mňa veľká česť. S reprezentačným tímom mám dve ciele. Prvý je v auguste, keď chceme vyhrať zápasy a postúpiť do ďalšej fázy. Druhý cieľ je dlhodobý, a to zlepšiť mladých hráčov na Slovensku," prezradil pre TASR nový tréner reprezentácie Slovenska.



Vedenie SBA tak opäť vsadilo na zahraničného odborníka, Chorváta Ivana Rudeža vystriedal jeho krajan. Štyridsaťosemročný rodák zo Splitu má za sebou hráčsku kariéru ovenčenú úspechmi. Po trojročnom kraľovaní v Eurolige sa presunul do NBA, kde si zahral za Houston Rockets, Toronto Raptors, Indiana Pacers a Boston Celtics. V prvom menovanom klube sa v sezóne 1994/95 stal víťazom najlepšej ligy sveta. S reprezentáciou má striebro z olympijských hier 1992 v Barcelone a o rok neskôr bronz z majstrovstiev Európy v Nemecku. V roku 2005 ukončil profesionálnu kariéru a plynule prešiel na trénerskú lavičku.



Tri roky (2006 – 2009) pôsobil vo funkcii asistenta trénera v Reale Madrid, rovnaký post zastával následne aj v Seville. Ako hlavný kouč pôsobil v Girone, Sopote a Baskonii. V roku 2013 sa vrátil do Realu Madrid na rovnakú pozíciu, akú zastával na začiatku trénerskej kariéry. Družstvo viedol z hlavnej pozície aj vo Fuenlabrade, Maccabi Tel Avive a naposledy v Seville. V pozícii asistenta trénera má v zbierke triumf v Eurolige (2015), v Európskom pohári (2007), dva tituly majstra Španielska (2007, 2015) a dva Španielske poháre (2014, 2015). So Sopotom získal v roku 2012 Poľský superpohár a o štyri roky neskôr s Maccabi Izraelský pohár.



Skúsenosti má aj na reprezentačnej scéne, v rokoch 2012 – 2014 bol asistentom trénera pri reprezentácii Chorvátska. Bol tiež medzinárodný skaut zámorského klubu NBA New York Knicks.



Slovensko čaká v auguste tretie kolo predkvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2021. V hre sú miestenky do samotnej kvalifikácie, súperom našich basketbalistov bude v B-skupine Cyprus a jeden z dvojice Macedónsko/Rumunsko.