Okamžite docenené ružomberské striebro, Suja: Cieľ splnený

Košice 12. apríla (TASR) - Radosť zo striebornej medaily potlačila smútok z finálovej prehry. Basketbalistky MBK Ružomberok sa síce iba prizerali majstrovským oslavám Good Angels Košice, ale dobre si uvedomovali hodnotu svojich strieborných medailí. Netrvalo dlho a po záverečnom hvizde sa na ich tvárach objavili aj úsmevy, finálová účasť bola pre družstvo trénera Juraja Suju splneným cieľom.



Ružomberčanky vstupovali do tretieho finálového zápasu s povestným nožom na krku. V sérii prehrávali 0:2 a boli si vedomé, že diváci v košickej Angels aréne a ani domáce hráčky nechcú odkladať majstrovské oslavy. Hostky však do súboja vstúpili nebojácne, až sa zdalo, že nie je vylúčené ani predĺženie finálovej série. "Spočiatku to vyzeralo sľubne, bolo to vyrovnané najmä vďaka našej rozohrávačke Ellenbergovej, ktorá trafila takpovediac zo všetkého. V druhom polčase sa nám už naša hra nedarila, nedávali sme ľahké koše," poznamenala rozohrávačka Nikola Kováčiková na margo prehry 73:88. Ružomberčanky sa hotovali vrátiť sériu na svoju palubovku a pred vlastných divákov, ktorí bývajú ich ďalším hráčom. V druhom finálovom zápase doma statočne vzdorovali favoritovi, hoci prehrali 52:60. "Mrzí ma, že naši skvelí diváci v Ružomberku nemôžu vidieť ešte jeden finálový zápas. Doma nám vytvorili skvelú kulisu a podporovali nás. Chceli sme im dopriať ešte jeden zápas. To je vec, ktorá ma mrzí asi najviac," povedal tréner Juraj Suja.



Jeho zverenky tak po treťom stretnutí iba sledovali majstrovské oslavy ich súperiek. Tie boli v uplynulých 15-tich rokoch tradičným folklórom košického basketbalu, no pre "Ružu" malo veľkú cenu aj striebro. Prehrať vo finále s velikánom slovenského basketbalu nebolo hanbou, čo si dobre uvedomovali. "Je to super pocit. Keby bolo zlato, bolo by to, samozrejme, lepšie, ale veľmi si vážime, že sme sezónu dotiahli až do finále. To bol náš cieľ a sme šťastné za jeho splnenie," uviedla rozohrávačka Nikola Kováčiková.



Hodnotu ružomberského striebra rozmenil na drobné tréner Juraj Suja. "My ho doceňujeme už teraz. To bol náš primárny a základný cieľ - vrátiť sa do finále po troch tretích miestach. Sme veľmi šťastní, že sa nám to podarilo. Veľká vďaka patrí celej našej organizácii za vytvorené podmienky. Náš tím je spolu ešte pomerne krátko. Hráčky sa ešte na ihrisku navzájom necítia tak ako trebárs Košičanky, to bol trošku problém hlavne v obrane. Veľa vecí sme museli riešiť takpovediac naslepo a to nie je jednoduché proti takému súperovi," poznamenal.



Ružomberčanky obsadili po základnej časti 3. miesto a v play off si postupne poradili s Nitrou (2:0 na zápasy) i s Piešťanskými Čajkami (3:0). Nad ich sily bolo až končiace košické družstvo. "Boli sme raz hore a raz dole. Hore sme však boli v správny čas, keď sme postúpili do vytúženého finále. Aj preto si môžeme povedať, že sezóna bola úspešná," netajila Kováčiková.



Zatiaľ čo Good Angels ziskom 15-teho titulu spečatili svoju existenciu, Ružomberčanky veria, že sú na ceste na výslnie. Finálová účasť je súčasťou tejto cesty. "My máme vlastný film, vlastný plán, ktorý chceme uskutočniť. To, či Košice budú v lige, pre nás nie je podstatné. Možno nám to iba pomôže skôr naplniť náš cieľ, ale inak to pre nás nič zvláštne neznamená," dodal Suja.