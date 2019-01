Basketbal: Piešťanské Čajky vyhrali v EWBL vo Švédsku

výsledok:



Lulea Basket - Piešťanské Čajky 64:69 (37:26)

Lulea 13. januára (TASR) - Basketbalistky Piešťanských Čajok vyhrali v nedeľu v ich záverečnom zápase B-skupiny turnaja základnej časti EWBL na palubovke švédskeho tímu Lulea Basket 69:64. Postup do play off už mali zabezpečený pred týmto duelom.Piešťanským basketbalistkám k postupu medzi najlepších osem družstiev EWBL pomohlo dvojnásobné zaváhanie Horizontu Minsk, najväčšieho konkurenta v boji o postup. Bieloruský celok na turnaji vo Viľniuse prehral obe stretnutia s Amsterdamom Angels i Dinamom Moskva a Čajky tak mali istú účasť v play off EWBL už pred stretnutím vo Švédsku.