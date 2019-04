Pre Piešťany je podľa trénera striebro úspechom

Piešťanské Čajky boli jediným tímom, ktorý v sezóne 2018/2019 dokázal zdolať MBK Ružomberok.

Piešťany 21. apríla (TASR) - Finálová prehra bolela iba krátko, strieborné medaily sú pre Piešťanské Čajky úspech. Trénera zdolaného finalistu basketbalovej extraligy Richard Kucsu potešili výkony jeho zverenkýň, mrzí ho iba jednoznačný výsledok finálovej série. "Sme realisti, strieborné medaily si vážime," poznamenal.



Piešťanské Čajky boli jediným tímom, ktorý v sezóne 2018/2019 dokázal zdolať MBK Ružomberok. Stalo sa tak v nadstavbovej časti a Čajky sa na domáce víťazstvo 69:59 chystali nadviazať aj vo finálovej sérii. Napokon sa tak nestalo, "Ruža" v sérii triumfovala 3:0 na zápasy.



Podľa trénera piešťanského družstva Richarda Kucsu bol vo finálovej sérii rozdielový výkon ružomberských legionárok, najmä Aaryn Ellenbergovej, Olgy Jackovecovej, Janeesy Jefferyovej a Eglé Šiksniuté.



"Keď sa v kľúčových momentoch lámal chlieb, tak ružomberské legionárky zabrali. Tak tomu bolo aj v treťom zápase, znovu to bolo o nich. My sme realisti a vieme, čo sme dosiahli. Ľúto nám môže byť snáď iba to, že sme vo finále nedosiahli aspoň jedno víťazstvo. Ja som hrdý na dievčatá, ktoré vydali zo seba maximum a nechýbalo veľa, aby sme to zvrátili," povedal Richard Kucsa.



Čajky chceli v 3. zápase odvrátiť koniec sezóny, no od úvodu v ňom iba doťahovali manko na súpera. V závere ho stiahli na 2 body, ale viac už nedokázali.



"Samozrejme, že náš prvý pocit bezprostredne po zápase bol smútok z prehry. Dali sme do toho všetko. Získali sme však krásne 2. miesto, preto neskôr prišiel aj úsmev na naše tváre. Toto striebro má pre mňa veľkú cenu. Bola to ťažká sezóna, no to druhé miesto je krásne. Bojovali sme a snažili sme sa získať titul. Nevyšlo to, ale som vďačná za každý jeden zápas a cenné skúsenosti," uviedla pivotka Rebeka Mikulášiková.



Tá sa po troch sezónach rozlúčila s piešťanským dresom. Jej ďalšie kroky povedú do zámoria, na univerzite v Ohiu bude popri basketbale študovať módu. "Idem tam s cieľom zlepšovať sa po každej stránke - či už basketbalovo, osobnostne alebo akademicky. Zároveň chcem čerpať skúsenosti a spoznať svet," priznala.