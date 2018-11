Basketbalistky Ružomberka zdolali v H-skupine EP FIBA Celje

H-skupina, EP FIBA:



MBK Ružomberok - ŽKK Cinkarna Celje 77:68 (38:32)

TH: 19/18 – 11/10, fauly: 16:20, 5 faulov: 35. Jackovecová, 38. Šikšniuté – 33. Deličová, 37. Friškovecová, trojky: 3:6. Rozhodovali: Putenko (Rus.), Caballe (Írs.) a Podar (Rum.), 1050 divákov.



MBK: Ellenbergová 24, Jefferyová 18, Šikšniuté 16, Mištinová 5, Jackovecová 4 (Markovičová 10, Belušová 0, Stašová 0, A. Moravčíková 0)

ŽKK: Ocvirková 20, Bessardová 20, Friškovecová 14, Deličová 7, Maričová 3 (Kroseljová 4, Mitričová 0, Seničarová 0. Debeljaková 0, Santeljová 0)

Ružomberok 7. novembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili v stredajšom zápase H-skupiny Európskeho pohára FIBA nad slovinským ŽKK Cinkarna Celje 77:68. Zverenky trénera Juraja Suju získali do tabuľky druhé víťazstvo, slovinský majster Celje má na konte tri prehry.V úvode sa zdalo, že to bude jednoduchá záležitosť Liptáčok, tie po vstupnej „štvrtke“ viedli 28:14 a na začiatku druhej aj o 16 bodov (30:14 a 32:16), ale potom sa domáci tím zasekol. Prestalo mu padať, naopak Celje sa vrátilo do zápasu. Postupnými krokmi sa priblížilo v 21. minúte na tri body – 35:38. Hoci "Ruža" bola stále vo vedení, duel bol otvorený až do záverečného klaksónu. V predposlednej minúte domáce družstvo videlo 70:66, až v tej poslednej za tri trafila Mištinová (73:68) a dráma sa nekonala.