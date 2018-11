Ružomberské basketbalistky zdolali Szekszárd

H-skupina, EP FIBA:



MBK Ružomberok - Atomeromu Szekszárd 65:58 (31:26)



Zostava a body MBK: Ellenbergová-Wileyová 20, Šikšniuté 17, Jackovecová 11, Jefferyová 6, Mištinová 3 (Markovičová 8, Ivančáková 0, Stašová 0, Moravčíková 0). Najviac bodov Atomeromu: McCallová 20, Kissová, Jovanovičová a Gerebenová po 8. Rozhodovali: Simonov (Nem.), Deman (Fr.) a Njilo (Poľ.). TH: 9/5 – 18/15. Fauly: 20:18, 5 faulov: 37. Jackovecová, trojky: 4 – 3, 1300 divákov.



Hlasy po zápase:

tabuľka:



1. Nymburk 2 2 0 154:138 4



2. Szekszárd 2 1 1 148:121 3



3. Ružomberok 2 1 1 135:129 3



4. Celje 2 0 2 124:173 2

Ružomberok 1. novembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok zvíťazili vo štvrtkovom zápase H-skupiny Európskeho pohára FIBA nad maďarským Atomerom Szekszárd 65:58 (31:26). Zverenky trénera Juraja Suju privítajú v stredu 7. novembra v ďalšom súboji EP FIBA slovinské Celje.Domáce hráčky skvele vstúpili do zápasu, v 2. minúte viedli 6:0, v 6. minúte 12:8. V závere úvodnej "štvrtky" Szekszárd vyrovnal (15:15), Liptáčky ale hneď zareagovali, upravili stav na 20:15 a až do konca mali réžiu stretnutia vo svojich rukách. V treťom dejstve ušli na 46:33 v 27. minúte, ale ešte stále nebolo "vymaľované". Szekszárd sa snažil hrýzť aj ďalej, v 34. minúte svoje manko stlačil na štyri body – 49:53, no hneď na to prišla domáca reakcia a o chvíľu na ukazovateli svietil stav 57:49. V závere skvele hrajúca Ruža žiadnu drámu nepripustila.Juraj Suja, tréner Ružomberka:Željko Djokič, tréner Szekszárdu: