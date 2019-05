Basketbal-SBL: Inter Bratislava získal piaty titul v ére samostatnosti

4. zápas finále SBL:



BC Prievidza – BK Inter Bratislava 69:84 (32:35)



štvrtiny: 13:19, 19:16, 21:27, 16:22, TH: 18/16 – 22/18, fauly: 18 - 23, trojky: 7:8, rozhodovali: Zubák, Kúkelčík, Šarišský, 1600 divákov.



zostavy a body:



Prievidza: Davis 18, Körner 11, Jašš a Jones 5, Johnson 0 (Pajovič 17, Glasgow 13, Mokráň a Zorvan 0)



Inter: Smith 21, Abrhám 18, Skinner 15, Bulatovič 8, Baťka 2 (Barač 8, Fusek 7, Kinney 3, Perkovič 2, Kuffa a Mrviš 0)



/konečný stav série 0:4, Inter sa stal majstrom Slovenska/

Prehľad majstrov SR:



1992/93 BK Davay Pezinok



1993/94 BC Prievidza



1994/95 BC Prievidza



1995/96 BK Inter Slovnaft Bratislava



1996/97 BK Slovakofarma Pezinok



1997/98 BK Slovakofarma Pezinok



1998/99 BK Slovakofarma Pezinok



1999/00 BK Slovakofarma Pezinok



2000/01 BK Slovakofarma Pezinok



2001/02 BK Slovakofarma Pezinok



2002/03 BK Chemosvit Svit



2003/04 E.S.O. Lučenec



2004/05 K-CERO SPU Nitra



2005/06 E.S.O. Lučenec



2006/07 Slávia TU Košice



2007/08 BC Skanska Pezinok



2008/09 BK AX SPU Nitra



2009/10 AB Cosmetics Pezinok



2010/11 BK Astrum Levice



2011/12 BC Prievidza



2012/13 BK Inter Incheba Bratislava



2013/14 BK Inter Incheba Bratislava



2014/15 MBK Rieker Com-therm Komárno



2015/16 BC Prievidza



2016/17 BK Inter Bratislava



2017/18 BK Levickí Patrioti



2018/19 BK Inter Bratislava

Prievidza 22. mája (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava získali piaty majstrovský titul v ére samostatnosti. Vo štvrtom súboji finále play off Slovenskej basketbalovej ligy zvíťazili na palubovke BC Prievidza 84:69 a v celej sérii triumfovali 4:0.Inter vstúpil do štvrtého finálového zápasu veľmi sebavedomo, sedem bodov Smitha a dva Abrháma znamenali vedenie 9:0. Domáci skórovali až v šiestej minúte, štyri body za sebou zaznamenal Glasgow. Bratislavský tím si však už budoval vedenie, v 8. minúte bolo z ich pohľadu 16:6, ale Prievidzi patrila koncovka. Z dvojciferného manka stiahli na prijateľných 13:19 po prvej štvrtine. V druhej časti sa už sily vyrovnali, Prievidza sťahovala manko a dokonca po štyroch minútach dostal Glasgow svoj tím prvýkrát v stretnutí do vedenia – 25:23. Inter zareagoval oddychovým časom, po ktorom zlepšil svoj herný prejav a opäť si prinavrátil náskok na svoju stranu. Po prvom polčase hostia viedli tesne 35:32.Po polčasovej prestávke Inter zvýšil intenzitu v obrane a mierne bodovo odskočil od súpera. Lenže Prievidza sa nezľakla náporu, väčšinu času sa držala na dostrel jedného útoku. Inter mal ale na svojej strane Smitha, ktorý sa takmer sám postaral o to, aby jeho tím opäť nadobudol dvojciferný náskok. „Žlto-čierni“ mali po troch štvrtinách nakročené k trofeji pre víťaza, na tabuli svietil stav 62:53. Inter neponechal nič na náhodu, hneď v úvode záverečnej časti definitívne zlomil odpor Prievidze. Postupom aj vďaka trojkám Abrháma získal úplnú kontrolu nad dianím na palubovke. Záver nepriniesol žiadnu drámu, Inter si postrážil bezchybnú bilanciu v play off a mohol sa radovať z piateho majstrovského titulu v ére samostatnosti.