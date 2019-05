Inter suverénne zdolal v 1. finále SBL Prievidzu

BK Inter Bratislava – BC Prievidza 87:54 (50:27)



Štvrtiny: 20:16, 30:11, 23:12, 14:16, TH: 16/12 – 15/10, fauly: 18 – 18, trojky: 11 – 6, rozhodovali: Zubák, Brziak, Doušek, 1500 divákov



Inter: Smith 17, Skinner 10, Kinney 9, Baťka 8, Abrhám 6 (Bulatovič a Perkovič po 11, Mrviš 6, Barač 3, Fusek, Kozlík a Páleník po 2)



Prievidza: Glasgow 12, Davis 11, Johnson 5, Jones a Körner po 4 (Bakič 8, Pajovič 6, Mokráň a Zorvan po 2, Jašš 0)



/stav série: 1:0/

/stav série: 1:0/

Bratislava 11. mája (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava predviedli suverénny vstup do finálovej série play off Slovenskej basketbalovej ligy. BC Prievidza zdolali v sobotu na domácej palubovke 87:54 a v sérii sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Ďalšie stretnutie je na programe v stredu 15. mája o 18.00 h v prievidzskej Niké aréne, hrá sa na štyri víťazstvá.Skóre finálovej série otvoril trojkou domáci Abrhám, v úvode sa postaral o šesť bodov svojho tímu. Prievidzi sa darilo držať v tesnom závese efektívnou hrou pod košom a bodovou produkciou Davisa. Inter však hral zodpovedne a kolektívne, čo znamenalo držanie vedenia na jeho strane. Prvú štvrtinu vyhrali "žlto-čierni" 20:16. V druhej časti sa hostia nadýchli k zníženiu manka, ale ich snaha nemala dlhú životnosť. Domáci basketbalisti zapli na vyšší rýchlostný stupeň, ktorý rezultoval do 16-bodovej šnúry v záverečných štyroch minútach prvého polčasu. Túto sekvenciu zakončil Baťka trojkou s klaksónom, upravil ňou na 50:27 v prospech Interu.Po prestávke tempo mierne opadlo, zverenci Aramisa Nagliča však mali taktovku duelu jasne pod kontrolou. Hostia sa nezmohli na žiaden výraznejší odpor, vlastnými chybami sa oberali o čo i len teoretickú šancu na triumf. Pred záverečnou 10-minútovkou viedli domáci 73:39. Štvrtá štvrtina priniesla už len kozmetickú úpravu skóre, na oboch stranách dostali priestor hráči z lavičky.