Basketbalistov Interu posilnil americký krídelníka Skinnera

Bratislava 6. júla (TASR) - Basketbalový klub Inter Bratislava získal do svojich služieb Američana Lee Skinnera. Informoval portál basketliga.sk.



Dvadsaťpäťročný krídelník patril medzi najlepších hráčov uplynulej sezóny českej ligy NBL. Skinner odštartoval profesionálnu kariéru v roku 2015 v rakúskom Welse, ale už zakrátko sa sťahoval do Kolína. V drese BK Geosan absolvoval uplynulé tri ročníky, pričom v sezóne 2017/18 bol najlepšie doskakujúci hráč a štvrtý najlepší strelec súťaže s priemerom 19,1 bodu a 10,3 doskoku na zápas. Zahral si aj v zápase hviezd a po skončení sezóny ho portál Eurobasket.com vybral do najlepšej päťky súťaže.



"Tešíme sa, že sme na pozíciu vysokého krídla získali hráča, ktorý sa osvedčil v českej lige. Veríme, že nadviaže na výborné výkony aj u nás a potvrdí, že okrem toho, že dokáže zakončovať, vie sa presadiť aj pri doskakovaní, je pohyblivý a behavý. Pretože práve takéhoto basketbalistu sme hľadali," povedal generálny manažér Interu Michal Ondruš.