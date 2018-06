Petráš sa upísal Handlovej

Petráš sa napriek viacerým ponukám zo strany slovenských klubov rozhodol obliecť dres handlovského Baníka.

Handlová 15. júna (TASR) - Basketbalový klub MBK Baník Handlová sa posilnil o Jakuba Petráša, ktorý v uplynulom období zbieral skúsenosti v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. Dvadsaťštyriročný a 210 centimetrov vysoký odchovanec považskobystrického basketbalu počas štúdia nastupoval za tím Stony Brook New York, pôsobiaci v konferencii America East.



"Moje rozhodnutie neprišlo hneď, ako som dostal od Handlovej ponuku. Podpisu zmluvy predchádzali konzultácie s mojim agentom, či rodinou. Napokon som sa ale rozhodol pre tradičnú baštu slovenského basketbalu z viacerých pozitívnych dôvodov. Na trénerskú stoličku zasadol môj bývalý mládežnícky kouč Peter Torda, ktorý ma bez pochýb basketbalovo posunie vpred. Ďalším pozitívom je vzdialenosť od môjho domova a rodiny, ktorá predstavuje hodinu cesty autom. No najsilnejším faktorom, ktorý ovplyvnil moje rozhodnutie, sú vynikajúci fanúšikovia, ktorých toto mesto má a ktorí basketbal doslova milujú. Teda aspoň tak si to pamätám z dávnejšieho obdobia a verím, že ich Handlová ešte stále má," uviedol Petráš pre klubový web.