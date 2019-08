Svit podpísal zmluvu s Kuzmiakom

Dvadsaťjedenročný mladík odišiel v skorom veku do GBA Sparta Praha a potom tri roky obliekal dres belgického Oostende.

Svit 13. augusta (TASR) - Basketbalový klub Iskra Svit sa dohodol na zmluve so slovenským krídelníkom Michaelom Kuzmiakom.



Dvadsaťjedenročný mladík odišiel v skorom veku do GBA Sparta Praha a potom tri roky obliekal dres belgického Oostende. Medzitým reprezentoval svoju krajinu v kategóriách do 16, 18 a 20 rokov. V nedávnej minulosti ho sprevádzali zdravotné problémy, teraz dostal šancu vo Svite.



"Sme radi, že sa nám podarilo doplniť káder o Michaela Kuzmiaka. Tým pádom máme v kádri piatich hráčov od 19 do 21 rokov, z toho štyroch súčasných alebo bývalých mládežníckych reprezentantov Slovenska. Máme perspektívny tím a tešíme sa na novú sezónu," portál basketliga.sk citoval prezidenta Iskry Jána Drobného.