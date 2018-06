Vranjes pomôže basketbalistom Lučenca aj v najvyššej súťaži

Po Američanovi Johnnym Griffinovi je Vranjes druhý hráč, s ktorým Lučenec predĺžil zmluvu.

Lučenec 7. júna (TASR) – Nováčik najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže BKM Lučenec si pred nadchádzajúcou sezónou poistil služby legionára z Bosny a Hercegoviny Tihomira Vranjesa. Po Američanovi Johnnym Griffinovi je Vranjes druhý hráč, s ktorým Lučenec predĺžil zmluvu.



Dvadsaťdvaročný rozohrávač prišiel do Lučenca začiatkom roka a sezónu dohral s priemerom 18,9 bodu, 2,5 doskoku a 3,3 asistencie na zápas. Výkonmi výrazne prispel k návratu BKM do SBL po roku. "Po krátkom oddychu som naspäť v tréningovom režime, aby som sa pripravil na Eurovia SBL. Očakávam, že do ďalšej sezóny pôjdeme s dobrým tímom a trénerom. Bude to zaujímavý ročník a urobím maximum rovnako ako každý člen tímu. Dúfam, že sa nám podarí prebojovať do play off," uviedol Vranjes na stránke basketliga.sk.