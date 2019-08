Basketbalisti SR sa nadreli proti Cypru, Brodziansky: Bol tam tlak

Zaplnené tribúny bratislavskej Eurovia arény hnali Slovákov dopredu, no na zverencoch trénera Žana Tabaka bolo badať evidentnú nervozitu z dôležitosti úvodného duelu v rámci F-skupiny.

Bratislava 4. augusta (TASR) – Slovenskí basketbalisti zvládli prvý krok v rámci predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021. Proti Cypru na nich bola badať nervozita, ale obrat v druhom polčase im napokon priniesol dôležité víťazstvo 67:60 a prvé dva body do tabuľky.



Zaplnené tribúny bratislavskej Eurovia arény hnali Slovákov dopredu, no na zverencoch trénera Žana Tabaka bolo badať evidentnú nervozitu z dôležitosti úvodného duelu v rámci F-skupiny. Predsa len, neúprosný kvalifikačný kľúč, kedy idú ďalej iba víťazi skupín, dodávajú každému stretnutiu ešte väčší punc náročnosti. Slováci vstúpili do zápasu dobre, ale v druhej štvrtine nechali rozostrieľať hráčov Cypru. „Myslím si, že tam bola nervozita. Bol to prvý zápas, hrali sme pred domácou kulisou a skvelými fanúšikmi. Nevedeli sme, v akej zostave prídu. Mali sme zápasový plán na jedného z ich rozohrávačov, ktorý neprišiel. Museli sme sa tomu prispôsobiť. Nečakal som, že to bude ľahšie, ale čakali sme od nich niečo iné herne. Mali sme perfektný skauting. Vedeli sme, že sú menší, nemajú nikoho výraznejšieho pod košom a budú veľa vnikať. Osem pokusov za tri body, čo dali v prvom polčase, to sme nečakali. Museli sme sa tomu prispôsobiť,“ povedal pre TASR pivot slovenského výberu Viktor Juríček.



Cyprus napokon zaznamenal v závere prvého polčasu 14-bodovú šnúru, ktorou sa dostal na koňa. „Padli im strely, aj strelcom, ktorí by nemali byť strelcami. Ono to tak býva, padne vám jedna – dve, začnete to cítiť, ale je to basketbal. Nabudúce musíme pritvrdiť trochu v obrane a hádam sa nám to už nestane. Celú prípravu sme hrali s tým, že obrana je prvoradá a musíme hrať v nej tvrdo. V prvom polčase to bolo slabšie, mali sme zopár zlých chvíľ,“ vyjadril sa center Vladimír Brodziansky.



Všetko rozhodujúce sa tak udialo v záverečných štyroch minútach. Slováci si krok po kroku pripravovali pôdu na obrat, až napokon dokonale zatvorili dvierka v obrane. Za stavu 59:60 prišla z ich strany 8-bodová šnúra, ktorou otočili duel na svoju stranu a napokon doviedli zápas aj do vytúženého víťazného konca. „Napokon to vyšlo, vyhrali sme, čo je najdôležitejšie. Ukázalo sa, že musíme dodržiavať náš plán po celých 40 minút, to je jedno, aký je zápas. Jeden zápas ide jednému, druhý zápas inému. Výborne zahral Rišo Körner, doniesol energiu, útočné doskoky a pomohol nám neskutočne v útoku. Je to o tom, že musíme makať 40 minút, nedávať hlavy dole, keď veci nejdú podľa našich očakávaní,“ prezradil Juríček cestu k úspechu.



Po solídnych výkonoch v príprave to bol zo slovenskej strany trochu nervóznejší výkon, ale s víťaznou bodkou. Do ďalších bojov proti Rumunsku a Cypru je to však dobrá vzpruha pre tím, že dokáže reagovať aj na negatívny vývoj stretnutia. „Cyprus má solídny tím, hrajú tvrdo, padli im strely, hlavne v prvom polčase. Pre nás to bol viac-menej prvý reálny zápas. Myslím si, že sme zahrali dobre a ukázali sme, že sa vieme zomknúť, keď sme v druhom polčase prehrávali, ale dokázali sme napokon vyhrať. To je skvelé pre nás, keďže sme mladý tím. Bol tam aj na nás veľký tlak, keďže to bol náš prvý oficiálny zápas, každý nad tým rozmýšľal. Hádam to už bude ďalej lepšie,“ dodal na záver Brodziansky.



Slováci pokračujú v predkvalifikácii ME 2021 dvoma zápasmi u súperov, najskôr si v sobotu 10. augusta zmerajú sily s Rumunskom, o štyri dni neskôr na nich čaká Cyprus.