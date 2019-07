Slováci v prípravnom zápase zdolali basketbalistov Kosova

Prípravný zápas – muži:



Slovensko – Kosovo 85:79 (46:35)



Zostava a body SR: Jones 32, Brodziansky 21, Juríček 7, Krajčovič a Musil 0 (Baťka 12, Hlivák 6, Ihring 5, Körner 2, Abrhám 0) - Najviac bodov Kosovo: Beriša 30, Myles 14, Azemi a Morina po 8 TH: 18/17 – 16/10, fauly: 20 - 25, trojky: 8 - 13, rozhodovali: Ženiš, Margala, Turčin (všetci SR), 150 divákov.

Bratislava 20. júla (TASR) – Slovenskí basketbalisti zvíťazili v Bratislave v sobotňajšom prípravnom stretnutí nad Kosovom 85:79. Zverenci trénera Žana Tabaka sa v rámci prípravy na predkvalifikáciu majstrovstiev Európy 2021 stretnú s rovnakým súperom aj v nedeľu 21. júla o 18.00 h.Prvá štvrtina priniesla tvrdý basketbal s veľkým nasadením na oboch stranách. Tímy sa striedali v tesných vedeniach, ako dôležitá sa ukázala deväťbodová šnúra slovenského výberu. Spolu s efektívnym Jonesom vyhrávali Slováci po desiatich minútach 23:16. Druhá perióda bola rozkúskovaná, čo viac vyhovovalo Kosovu. V jednej chvíli sa dotiahli hostia na rozdiel jediného koša, na to však domáci odpovedali desiatimi bodmi v rade. To sa odzrkadlilo aj na polčasovom skóre, ktoré bolo 46:35 v slovenský prospech.Druhý polčas sa niesol v podobnom duchu, Slováci si dokázali kontrolovať dvojciferné vedenie. Pomáhala im k tomu aj efektivita Brodzianskeho. Lenže v koncovke Kosovo zaznamenalo šnúru 7:0, ktorou sa vrátilo do zápasu. Pred štvrtou štvrtinou viedol domáci výber už len o dva body - 63:61. Hostia na malý moment vyhrávali, ale potom opäť zabrali zverenci trénera Žana Tabaka. Koncovka priniesla drámu, Slováci si už však nenechali vziať tretiu výhru v príprave.Žan Tabak, tréner Slovenska: "."Michal Baťka, pivot Slovenska: "."Mário Ihring, rozohrávač Slovenska: "