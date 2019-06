Basketbal: Suja je spokojný s prípravou Sloveniek

Nový reprezentačný kouč dal v lete šancu pätici dievčat, pre ktoré to boli prvé skúsenosti vo výbere žien.

Piešťany 23. júna (TASR) – Nový realizačný tím, nové tváre a bilancia dve výhry a štyri prehry. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia sa v lete síce nepredstaví na majstrovstvách Európy, ale výber trénera Juraja Suju má za sebou dôležitý prípravný blok smerom k jesennej kvalifikácii na kontinentálny šampionát v roku 2021.



Slovenky ho odštartovali koncom mája v Ružomberku, následne sa predstavili v dvojzápase proti Srbsku a Slovinsku, účinkovanie zakončili na turnaji troch krajín v Piešťanoch. „V prvom rade chceme poďakovať Slovenskej basketbalovej asociácii, že nám umožnila mať štvortýždňový blok so šiestimi prípravnými zápasmi, pretože toto je cesta, ktorou musíme ísť. Stretávať sa čo najviac, aby sme vedeli jeden o druhom, čo od seba vyžadujeme. Dievčatá majú tiež určitý charakter, potrebujú nejaký prístup. Spoznali sme sa. V novembri, keď sa stretneme s väčšinou z nich, tak budú nastavené určitým spôsobom a budeme musieť už len dolaďovať veci. Nebudeme musieť robiť nič od začiatku, pretože my neveríme nejakej práci na náhodu. Sme naozaj radi, že sme to mohli mať, škoda, že nie v plnom zložení. Dopadlo to podľa očakávania, sme s tým spokojní,“ zhodnotil Suja pre TASR prípravný blok so svojimi zverenkyňami.



Nový reprezentačný kouč dal v lete šancu pätici dievčat, pre ktoré to boli prvé skúsenosti vo výbere žien. Išlo o Lauru Horvátovú, Michaelu Balážovú, Dominiku Drobnú, Michaelu Rakovú a Alicu Moravčíkovú. „Chceme mať najširší záber hráčok, aby všetci žili s reprezentáciou,“ uviedol tréner Slovenska na ich adresu. Suja nemal počas prípravy k dispozícii všetky hráčky, s ktorými do budúcnosti počíta. Z rôznych dôvodov sa ospravedlnili Žofia Hruščáková, Terézia Páleníkova a Nikola Kováčiková. „Najväčším negatívom bolo to, že sme nemohli byť v kompletnom zložení, ako sme si to predstavovali. Čo sa týka hry, tak samozrejme sú tam veci, nie každý má rovnaké návyky z klubu. Basketbal je síce o tom, ale každý tréner drží prst na niečom inom. Chceme mať dobrý doskok, nie v každom zápase sa nám to podarilo. Je to jedna z vecí, ktorú treba mať zafixovanú. Nie je o tréningu, ale o určitom nastavení. Len tím, ktorý má loptu, môže skórovať a byť úspešný,“ vyjadril sa tréner Suja o absenciách a chybách v hre.