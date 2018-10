V Spiškej Novej Vsi skončil Williams, prišiel Nottage

Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo zámoria 24-ročný Eric Nottage. Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v tíme Florida International.

Spišská Nová Ves 16. októbra (TASR) - Po nevydarenom vstupe do sezóny skončil v basketbalovom klube BK 04 AC LB Spišská Nová Ves americký rozohrávač Cameron Williams. Nenaplnil očakávania.



"Museli sme poslať Camerona domov, pretože na pozícii číslo jedna potrebujeme iný typ rozohrávača," povedal pre portál basketliga.sk tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Georgios Bitzanis.



Namiesto Williamsa prišiel do tímu zo zámoria 24-ročný Eric Nottage. Uplynulú sezónu odohral v NCAA 1 v tíme Florida International.



"Tohto hráča som viedol v štyroch zápasoch v Las Vegas počas tohtoročnej tamojšej letnej ligy, takže viem, čo od neho môžem očakávať. Dokáže vystreliť, má dobrý prienik pod kôš, vie brániť, ale predovšetkým dokáže organizovať hru. To je to, čo v súčasnej situácii potrebujeme najviac. Robíme všetko pre to, aby mohol už v sobotňajšom zápase s Handlovou nastúpiť," povedal Bitzanis.