Český basketbalista Welsch ukončil profesionálnu kariéru

Praha 30. mája (TASR) - Český basketbalista Jiří Welsch sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Tridsaťosemročný krídelník poslednú sezónu odohral v drese Pardubíc.



Welsch štyri sezóny obliekal v zámorskej NBA dresy Bostonu Celtics, Golden State Warriors, Clevelandu Cavaliers a Milwaukee Bucks. "Už od seba nemôžem očakávať to, na čom som bol zvyknutý. Nie som ten istý hráč ako pred 10 rokmi. Zlom nenastane zo dňa na deň, je to pomalý útlm a športovec sa musí rozhodnúť, kam až to nechá zájsť. Je to koniec, ale zároveň aj začiatok. To, že zmiznem z paluboviek neznamená, že zmiznem z basketbalu," citoval Welscha portál idnes.cz.



Počas kariéry obliekal dresy Sparty Praha a Olimpije Ľubľana, následne ho ako druhého Čecha draftovali do NBA. V nej je s 1558 bodmi v 225 zápasoch najlepším Čechom. Hrával aj v Malage, Estudiantes Madrid a Charleroi. V roku 2012 sa vrátil do českej ligy, kde s Nymburkom získal päť titulov. Od roku 1999 do roku 2017 reprezentoval ČR a päťkrát hral na majstrovstvách Európy.



"Budúcnosť riešim už rok. Vlani som to vyriešil návratom do Pardubíc, som rád, že som tak uzavrel kruh. Teraz budem najmä rodič a študent, pretože dokončuje vzdelávací program FIBA. Je možné, že prídu nejaké ponuky z FIBA. je to tiež impulz do manažérskej pozície," dodal.