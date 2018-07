Basketbalistky SR do 20 rokov sa chcú na ME udržať medzi elitou

Nominácia slovenskej basketbalovej reprezentácie žien do 20 rokov na ME v Šoprone (7. – 15. júla): Alexandra Belušová (MBK Ružomberok), Dominika Drobná (BAM Poprad), Vanessa Gajdošová, Simona Majtásová, Michaela Balážová (všetky Piešťanské Čajky), Viktória Havranová (BKŽ Levice), Soňa Svetlíková (BKM Junior UKF Nitra), Nikola Kováčiková (Georgetown University/USA), Vanda Kozáková (Good Angels Košice), Júlia Lelkes (ŠBK Šamorín), Radoslava Ošťádalová, Stella Tarkovičová (obe BK Slovan Bratislava)





Realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Miloslav Michálik, Milan Špiner – asistenti trénera, Štefan Kubík – vedúci družstva, Adam Harajda – lekár, Silvia Puchelová – fyzioterapeutka



Výsledky Slovenska v príprave na ME:



Srbsko – Slovensko 74:48 a 60:47



Poľsko – Slovensko 51:46 a 67:49



Maďarsko – Slovensko 78:67 a 63:53



Program Slovenska v B-skupine ME:



sobota 7. júla o 19.45 h: Taliansko – Slovensko



nedeľa 8. júla o 15.15 h: Slovensko – Švédsko



pondelok 9. júla o 20.15 h: Francúzsko – Slovensko

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia žien do 20 rokov sa po ročnej pauze vráti medzi európsku špičku. Pre zverenkyne Juraja Suju sa už v sobotu začnú majstrovstvá Európy v maďarskom Šoprone (7. – 15. júla). Cieľ pre reprezentačný výber je jasný – zachovať si príslušnosť medzi elitou.Návrat do A-kategórie sa zrodil pred rokom v izraelskom Eilate, kde sa výber radoval zo striebra. Nad jeho sily boli vtedy Nemky, s ktorými prehrali vo finále 54:60. V súčasnom kádri je len dvojica hráčok, ktoré boli súčasťou tohto úspechu – Júlia Lelkes a Nikola Kováčiková. Úspešný realizačný tím však neprešiel zmenami, hlavný tréner je aj naďalej Suja, asistovať mu bude opäť dvojica Miloslav Michálik a Milan Špiner.Spolu so zverenkyňami absolvovali viac ako mesačnú prípravu na európsky šampionát, ktorá bola rozdelená do piatich prípravných blokov. V nich odohrali šesť prípravných stretnutí, v ktorých sa však z víťazstva neradovali ani raz. Pozitívom určite boli predvedené výkony, tie sa zlepšovali počas celej prípravy. Práve záverečný dvojzápas v Maďarsku naznačil, že sa so súperkami na ME môžu pasovať.zhodnotil Suja.Kapitánkou bude Júlia Lelkes, ktorá zároveň patrí aj k najskúsenejším hráčkam:Jednou z ťahúňok má byť aj Nikola Kováčiková, ktorá má bohaté skúsenosti z mládežníckych reprezentácií, ale aj pôsobenia medzi ženami.povedal rozohrávačka americkej univerzity Georgetown.Slovenky sa v Šoprone predstavia v B-skupine, postupne si zmerajú sily s Talianskom (7. júla), Švédskom (8. júla) a Francúzskom (9. júla).vyjadril sa reprezentačný tréner k ambíciám.Po skupinovej fáze na Slovenky čaká deň voľna, po ktorom sú na programe osemfinálové zápasy. Tie rozhodnú, či budú zverenkyne Suju namočené do boja o záchranu alebo na ne bude čakať ďalšia fáza vyraďovačky. O kategóriu nižšie zostúpia družstvá na 14. až 16. mieste.