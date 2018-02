VIDEO: Spoznali sme najlepších basketbalistov roka 2017

Na snímke uprostred trénerka Natália Hejková (ZVVZ USK Praha), víťazka v kategórii Tréner roka, vpravo ústredný tréner Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) František Rón a vľavo prezident SBA Pavel Bagin počas vyhlásenia výsledkov ankety Basketbalista roka 2017 v Bratislave 12. februára 2018. Foto: TASR/Marko Erd

Najlepší basketbalisti Slovenska 2017 podľa ankety SBA:



MUŽI:



1. Radoslav Rančík 372, 2. Michal Baťka (obaja Inter Bratislava) 306, 3. Peter Sedmák (KB Košice) 200, 4. Tomáš Mrviš (Inter) 185, 5. Mário Ihring (Betaland Capo d’Orlando, Tal.) 150, 6. Roman Marko (Tuři Svitavy, ČR) 127, 7. Pavol Lošonský (Iskra Svit) 119, 8. Milan Žiak (Levickí Patrioti) 95, 9. Richard Körner (KB Košice) 92, 10. Kyle Matthew Kuric (Zenit Petrohrad, Rus.) 65 bodov.



ŽENY:



1. Žofia Hruščáková (Famila Wuber Schio, Tal.) 319, 2. Barbora Bálintová 302, 3. Zuzana Žirková (obe Good Angels Košice) 246, 4. Marie Růžičková (Umana Reyer Benátky) 204, 5. Sabína Oroszová (Fila San Martino di Lupari, Tal.) 173, 6. Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky) 156, 7. Anna Jurčenková (Good Angels) 101, 8. Katarína Tetemondová (Union Saint-Amand, Fr. ) 82, 9. Angelika Slamová (Piešťanské Čajky) 72, 10. Romana Vyňuchalová (ŠBK Šamorín) 56 bodov.



TRÉNER ROKA:



1. Natália Hejková (ZVVZ USK Praha) 204, 2. Michal Madzin (Iskra Svit) 87, 3. Štefan Svitek (ženy Maďarska, ženy ČR, DVTK Miškovec) 82, 4. Peter Jankovič (Good Angels Košice) 69, 5. Martin Pospíšil (Piešťanské Čajky) 46 bodov.



MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA:



1. Richard Ďuriš (BSC Bratislava, tím chlapcov SR do 18 rokov) 66, 2. Juraj Suja (MBK Ružomberok, ženy SR do 20 rokov) 48, 3. Peter Torda (IMC Považská Bystrica) 44 bodov.



CHLAPČENSKÝ TALENT ROKA:



1. Marek Doležaj (Syracuse University, NY, USA) 300 bodov.



DIEVČENSKÝ TALENT ROKA:



1. Nikola Kováčiková (MBK Ružomberok) 184 bodov.



NAJLEPŠÍ HRÁČ 3x3 BASKETBALU:



1. Ondrej Haviar (MBK Handlová).



NAJLEPŠIA HRÁČKA 3x3 BASKETBALU:



1. Alexandra Riecka (Scorpions Gratkorn, Rak.).



NAJLEPŠÍ ROZHODCA ROKA 2017:



Zdenko Tomašovič (na základe rozhodnutia komisie rozhodcov SBA).



NOVÍ ČLENOVIA SIENE SLÁVY SLOVENSKÉHO BASKETBALU:



Natália Hejková, Ľudmila Pěčová-Chmelíková, Dušan Lukášik - in memoriam.

Prehľad víťazov ankety o najlepších basketbalistov roka (ženy – muži):



1971 Eva Petrovičová – muža nevyhlásili



1972 Eva Petrovičová - Marián Kotleba



1973 Eva Petrovičová - Ivan Chrenka



1974 Božena Miklošovičová - Peter Chrenka



1975 Iveta Polláková - Stanislav Kropilák



1976 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák



1977 Božena Miklošovičová - Stanislav Kropilák



1978 Eva Piršelová - Stanislav Kropilák



1979 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák



1980 Irena Rajniaková - Stanislav Kropilák



1981 Beata Renertová - Stanislav Kropilák



1982 Zora Brziaková - Stanislav Kropilák



1983 Alena Kašová - Stanislav Kropilák



1984 Alena Kašová - Stanislav Kropilák



1985 Irena Rajniaková - Juraj Žuffa



1986 Erika Dobrovičová - Juraj Žuffa



1987 Anna Janoštinová - Oto Matický



1988 Anna Janoštinová - Oto Matický



1989 Erika Dobrovičová - Oto Matický



1990 Iveta Bieliková - Jozef Michalko



1994 Erika Dobrovičová - Oto Matický



1995 Andrea Kuklová - Oto Matický



1996 Iveta Bieliková - Oto Matický



1997 Anna Kotočová - Marek Andruška



1998 Andrea Kuklová - Richard Petruška



1999 Alena Kováčová - Richard Petruška



2000 Anna Kotočová - Richard Petruška



2001 Alena Kováčová - Martin Rančík



2002 Alena Kováčová - Martin Rančík



2003 Zuzana Žirková - Štefan Svitek ml.



2005 Zuzana Žirková - Anton Gavel



2007 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2008 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2009 Zuzana Žirková - Radoslav Rančík



2010 Zuzana Žirková - Anton Gavel



2011 Lucia Kupčíková – Anton Gavel



2012 Lucia Kupčíková – Anton Gavel



2013 Lucia Kupčíková – Radoslav Rančík



2014 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík



2015 Zuzana Žirková – Radoslav Rančík



2016 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík



2017 Žofia Hruščáková – Radoslav Rančík



V rokoch 1991 - 1993, 2004 a 2006 sa anketa neuskutočnila.

Bratislava 12. februára (TASR) - Najlepšími basketbalistami Slovenska za rok 2017 sa stali podľa Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Radoslav Rančík z BK Inter Bratislava a Žofia Hruščáková z talianskeho tímu Famila Wuber Schio. Obaja obhájili pozície z vlaňajška.Pre skúseného 38-ročného pivota je to už celkovo ôsmy triumf v tradičnej ankete, mladší z bratov Rančíkovcov zároveň získal honor najlepšieho basketbalistu piaty rok za sebou. "vyhlásil Rančík. Líder Interu Bratislava doviedol v predchádzajúcom ročníku Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy svoj tím k titulu. V mužskej kategórii dostalo hlasy 43 hráčov.V ženskej kategórii sa z druhého triumfu radovala 23-ročná podkošová hráčka Žofia Hruščáková. Aktuálne basketbalistka talianskeho Schia začala sezónu v tíme Dike Basket Neapol, po troch mesiacoch však prikývla na ponuku Schia.uviedla Hruščáková. Medzi ženami sa na hlasovacích lístkoch objavilo 33 hráčok.Na pondelňajšom galavečere v bratislavskom hoteli Holiday Inn uviedli aj nových členov do Siene slávy slovenského basketbalu. Sú nimi Natália Hejková, Ľudmila Pěčová-Chmelíková a Dušan Lukášik - in memoriam.V Sieni už majú svoje miesto Miloš Bobocký, Gustáv Herrmann, Josef Křepela, Ján Hluchý, Boris Lukášik, Miroslav Rehák, Stanislav Kropilák, Peter Rajniak, Helena Zvolenská, Zora Staršia-Haluzická, Eva Polatseková-Petrovičová, Nataša Lichnerová-Dekanová a Božena Miklošovičová-Štrbáková.povedala Hejková, ktorá vlani získala s USK Praha svoj jubilejný 20. republikový trénerský titul.XXX