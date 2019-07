Basketbalisti SR v prípadnej kvalifikácii ME proti Poľsku či Izraelu

Program SR v predkvalifikácii ME 2021:



sobota 3. augusta o 18.00 h: SLOVENSKO – Cyprus (Eurovia aréna/Bratislava)

sobota 10. augusta o 19.00 h: Rumunsko – SLOVENSKO (Ploješť)

streda 14. augusta o 19.00 h: Cyprus – SLOVENSKO (Nikózia)

streda 21. augusta o 18.00 h: SLOVENSKO – Rumunsko (Eurovia aréna/Bratislava)



Žreb kvalifikácie ME 2021:



A-skupina: Španielsko, Poľsko, Izrael, víťaz F-skupiny predkvalifikácie ME 2021 (SLOVENSKO, Cyprus, Rumunsko)

B-skupina: Rusko, Taliansko, Severné Macedónsko, Estónsko

C-skupina: Litva, Česko, Belgicko, víťaz E-skupiny predkvalifikácie ME 2021 (Albánsko, Bielorusko, Dánsko)

D-skupina: Chorvátsko, Turecko, Holandsko, Švédsko

E-skupina: Srbsko, Fínsko, Gruzínsko, víťaz H-skupiny predkvalifikácie ME 2021 (Švajčiarsko, Portugalsko, Island)

F-skupina: Slovinsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko

G-skupina: Francúzsko, Nemecko, Čierna Hora, víťaz G-skupiny predkvalifikácie ME 2021 (Luxembursko, Kosovo, Veľká Británia)

H-skupina: Grécko, Lotyšsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko



Prípadný program SR v kvalifikácii ME 2021:



20./21. februára 2020: SLOVENSKO - Španielsko

23./24. februára 2020: Izrael - SLOVENSKO

26./27. novembra 2020: SLOVENSKO - Poľsko

29./30. novembra 2020: Španielsko – SLOVENSKO

18./19. februára 2021: SLOVENSKO - Izrael

21./22. februára 2021: Poľsko – SLOVENSKO

Mníchov 22. júla (TASR) – V prípade postupu slovenských basketbalistov z predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 si v kvalifikácii na európsky šampionát zahrajú v A-skupine proti Španielsku, Poľsku a Izraelu. Rozhodol o tom pondelňajší žreb v Mníchove.Španielsko je v rebríčku Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) na druhom mieste. "La Roja" patrí k absolútnej svetovej basketbalovej špičke, na predchádzajúcom európskom šampionáte obsadila tretie miesto. Z ME má krajina celkovo 13 medailí, v troch prípadoch získala najcennejší kov (2009, 2011, 2015). V roku 2006 sa Španieli stali majstrami sveta, z posledných olympijských hier v Riu de Janeiro majú bronz.Poľsko je v rebríčku FIBA na 25. pozícii, patrí však k pravidelným účastníkom európskych šampionátov. Na poslednej edícii sa umiestnilo na 18. priečke. Najväčším úspechom je striebro z ME (1963), respektíve bronz (1939, 1965 a 1967). Poliaci sa v dvoch prípadoch predstavili na MS, šesťkrát si zahrali na olympiáde.Izrael sa nachádza v rebríčku FIBA na 35. pozícii, tiež ide o pravidelného člena záverečných turnajov ME. V predchádzajúcom vydaní obsadil 21. miesto. Reprezentácia Izraelu má na svojom konte aj dve účasti na MS, raz sa predstavila pod piatimi kruhmi.Slovenský výber aktuálne čaká tretie kolo predkvalifikácie ME 2021. Z prvého kola totiž nedokázal postúpiť, keď obsadil v A-skupine posledné tretie miesto. Pred týmto kvalifikačným cyklom prišlo k výmene na trénerskej stoličke, Chorváta Ivana Rudeža nahradil jeho krajan Žan Tabak. Jeho zverencov čaká v rámci F-skupiny Cyprus a Rumunsko. Miestenku v kvalifikácii si vybojuje iba víťaz skupiny.Kvalifikácia sa bude hrať tradičným systémom doma – vonku, na európsky šampionát postúpia tímy na prvých troch miestach v skupine. Výnimku tvoria skupiny, v ktorých sa nachádza organizátor záverečného turnaja. Z tých ide ďalej automaticky organizátor a dve najvyššie postavené družstvá. Záverečný turnaj sa uskutoční za účasti 24 tímov v septembri 2021 v Česku, Gruzínsku, Nemecku a Taliansku.