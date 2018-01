Basketbalistky Good Angels Košice vypadli v EP

Reyer Benátky - Good Angels 63:73 (30:38)



Najviac bodov Reyer Benátky: Růžičková 13, De Prettová 12, Walkerová 10, zostava a body Good Angels: Morrisová 27, Jurčenková 15, Bálintová 22, Páleníková 3, Petersová 2 (Stehlíková 8, Deptová 5, Šarauskaitéová 2, Theiner 0). Rozhodovali: Benczur (Maď.), Pavlov (Mac.), Marques (Port.), TH: 21/14 - 18/12, trojky: 7 - 9, os. chyby: 17:21, štvrtiny: 15:21, 15:17, 15:18, 18:17.



/prvý zápas: 89:68, do ďalšej fázy postúpili Benátky/

Benátky 31. januára (TASR) - Basketbalistky Good Angels Košice sa s tohtoročným účinkovaním v Európskom pohári FIBA rozlúčili víťazstvom. V odvetnom zápase 2. kola vyraďovacej fázy zvíťazili na palubovke Reyer Benátky 73:63, čím talianskemu tímu pripravili prvú prehru v súťaži. Na postup to ale nestačilo.Košičanky potiahla za víťazstvom najmä Darxia Morrisová, ktorá zaznamenala 27 bodov. V drese domácich sa najviac darilo bývalej slovenskej reprezentantke Marii Růžičkovej, ktorá dosiahla 13 bodov.Prvý vzájomný zápas v košickej Angels aréne Benátky vyhrali o 21 bodov (89:68), takže sa prebojovali medzi štyri najlepšie tímy súťaže. K nim sa v ďalšej fáze pridajú štyri tímy z Euroligy, s ktorými následne vytvoria štvrťfinálové dvojice.2. zápas 2. kola vyraďovacej fázy EP FIBA:Košičanky si boli vedomé vysokého manka z prvého zápasu a odvetu začali sympaticky. Na rozdiel od duelu v Košiciach podali v prvej štvrtine koncentrovaný výkon a počas nej si vypracovali aj 8-bodový náskok (13:5). Favorizované domáce hráčky síce v prvom polčase znížili, ale stále to boli Košičanky, kto mal tesný náskok. Polčasové skóre 30:38 im dávalo nádej pomýšľať na malý športový zázrak.Slovenský majster ani v druhom polčase nezvoľnil z koncentrovaného výkonu a jeho náskok v tretej štvrtine narástol aj na 13 bodov (36:49). Viac však už domáce hráčky Košičankám nedovolili. Taktickým výkonom v štvrtej časti udržali postupové skóre a aj napriek prehre postúpili do ďalšej fázy.