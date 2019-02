Basketbalistky Ružomberka sú po 22 rokoch víťazom Slovenského pohára

Slovenský pohár žien – finále:



MBK Ružomberok – Piešťanské Čajky 78:61 (42:26)



zostava a body:



Ružomberok: Jeffereyová 28, Ellenbergová 16, Jackovecová 6, Mištinová 5, Šikšniuté 2 (Markovičová 9, Stašová 6, Janoščíková a Moravčíková po 3, Belušová a Ivančáková 0)



Piešťany: Thompsonová 26, Lubinová 13, Matejčíková a Mikulášiková po 8, Baburová 2 (Dovčíková a Hašková po 2, Bábiková, Jakubcová a Mihaljevičová 0)



TH: 16/10 – 15/14, Fauly: 18 - 19, Trojky: 12 - 7, Rozhodovali: Brziak, Doušek, Obertová, štvrtiny: 17:19, 25:7, 23:17, 13:18, 400 divákov.



hlasy po zápase:



o 3. miesto:



ŠBK Šamorín – Young Angels Košice 54:79 (36:35)



Najviac bodov: Vyňuchalová 18, Horvátová 17, Sujová 9 – Blanárová a Kozáková po 15, Logicová 12







Prehľad víťazov Slovenského pohára žien



1994/95 Sporiteľňa Bratislava



1995/96 Spartak SAM Myjava



1996/97 MŠK SIPOX Ružomberok



1997/98 TORY Košice



1998/99 Spartak SAM Myjava



1999/00 CBK Cassovia Bardejov



2000/01 CBK Cassovia Bardejov



2001/02 Slovan JOPA Bratislava



2002/03 Delta V.O.D.S. Košice



2003/04 Delta I.C.P. Košice



2004/05 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil.



2005/06 Slovenský pohár sa v tejto sezóne neuskutočnil.



2006/07 K CERO V.O.D.S. Košice



2007/08 KOSIT 2013 Košice



2008/09 Maxima Broker Košice



2009/10 Dobrí Anjeli Košice



2010/11 Dobrí Anjeli Košice



2011/12 Good Angels Košice



2012/13 Good Angels Košice



2013/14 Good Angels Košice



2014/15 Good Angels Košice



2015/16 Good Angels Košice



2016/17 Piešťanské Čajky



2017/18 Good Angels Košice



2018/19 MBK Ružomberok

Bratislava 17. februára (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok sa stali víťazkami Slovenského pohára, v nedeľňajšom finálovom súboji v Bratislave zdolali Piešťanské Čajky 78:61.získala trofej pre víťaza po 22-ročnej odmlke. V stretnutí o tretie miesto zvíťazili Young Angels Košice nad ŠBK Šamorín 79:54.Stretnutie sa začalo vo vysokom tempe, hlavné slovo mali na oboch stranách legionárky. O čosi lepšie hrali Piešťany, úspešná streľba z väčšej vzdialenosti v kombinácii s bodovou produkciou Thompsonovej, znamenali zisk mierneho vedenia. Ružomberčanky sa v koncovke prvej časti skoncentrovali v obrane, no po desiatich minútach prehrávali 17:19. Druhá štvrtina už bola jasne v réžii Ružomberka, 14-bodovou šnúrou získal kontrolu nad zápasom. Čajky v tejto fáze robili priveľké množstvo chýb, prvé body zaznamenala Lubinova až po viac ako piatich minútach. To už ich súperky chytili správny rytmus, Jefferyová a Ellenbergová sa postarali o polčasové vedenie 42:26 v prospech Ružomberka.Piešťany po prestávke otvorili šiestimi bodmi v rade, ale ich nápor ukončili zverenkyne trénera Juraja Suju v správnom momente. Opäť sa vrátili k svojej hre a ešte v tretej štvrtine preskočil ich náskok 20-bodovú hranicu. Pred záverečnou periódou mal Ružomberok pevným krokom nakročené za celkovým víťazstvom, keď vyhrával 65:43. Tento scenár naplnil do bodky, keď v štvrtej štvrtine nepustil súpera takmer k ničomu.