Basketbalistky SR prehrali so Slovinskom a zostúpili do B-kategórie ME

O 13.–16. miesto:

Slovensko – Slovinsko 57:84 (17:28, 10:19, 17:17, 13:20)



SR: Kováčiková 19, Belušová 8, Lelkes a Svetlíková po 6, Balážová 5 (Ošťádalová 6, Drobná 5, Havranová 2, Gajdošová, Kozáková, Majtásová a Tarkovičová 0)



Slovinsko: Krošeljová 26, Friškovecová 18, Goršičová 12, Cvijanovičová 9, Dautovičová 0 (Jesenšeková 12, Špoljarová 5, Pamičová 2, Bubničová a Gabrijelová 0)



TH: 24/17 – 20/16, Fauly: 21 – 21, Trojky: 6 - 6, Rozhodovali: Aunkrogers (Lot.), Proc (Poľ.), Mendozová (Šp.)

Šopron 14. júla (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia žien do 20 rokov po roku zostúpila do B-kategórie majstrovstiev Európy. Rozhodol o tom sobotňajší zápas o 13.–16. miesto na ME v Maďarsku, v ktorom podľahli Slovinsku 57:84. Zverenky trénera Juraja Suju sa so šampionátom rozlúčia v nedeľu 15. júla o 11.00 h, v dueli o 15. miesto bude ich súperom Chorvátsko.Pre Slovenky sa kľúčový zápas o záchranu na ME v úvode vyvíjal dobre, mali väčšiu aktivitu ako súper a strelecky sa im darilo tiež. Duo Belušová a Kováčiková sa postaralo o vedenie 15:10, potom však začali úradovať Slovinky. Na zverenky trénera Juraja Suju vyvinuli tlak, z ktorého pramenili individuálne chyby a zastavenie produktivity v útoku. Slovinský celok naproti tomu zaznamenal šnúru 18:2, ktorá znamenala otočenie vývoja duelu a vedenie 28:17 po prvej štvrtine. V podobnom duchu sa niesla aj druhá 10-minútovka, bodovo produktívna dvojica Krošeljová a Friškovecová dodávala Slovinkám pevnú pôdu pod nohami. Slovenky sa nevedeli pasovať s tlakom a agresivitou súpera, po prvom polčase tak prehrávali 27:47.Po prestávke sa slovenský výber snažil ešte urobiť niečo so zápasom, ale vysoké manko sa zmazávalo len pomalým tempom. Slovinsko totiž malo zápas pod kontrolou, pred záverečnou periódou viedlo 64:44. Štvrtá štvrtina priniesla ešte zvýšenie náskoku Sloviniek, priestor na oboch stranách dostali menej vyťažené basketbalistky. Slovenky sa lúčia po roku s európskou elitou, so Slovinskom prehrali 57:84.