Basketbalistky SR sa v Ružomberku prvýkrát stretli pod vedením Suju

Slovenky sa tentoraz nepredstavia na majstrovstvách Európy, keďže v rozhodujúcom stretnutí o postup prehrali s Čiernou Horou 68:82.

Ružomberok 28. mája (TASR) - Pod vedením nového reprezentačného trénera Juraja Suju a jeho asistenta Petra Jankoviča sa v Ružomberku stretla slovenská basketbalová reprezentácia žien, ktorú čaká v júni príprava a séria prípravných zápasov. Slovenky sa tentoraz nepredstavia na majstrovstvách Európy, keďže v rozhodujúcom stretnutí o postup prehrali s Čiernou Horou 68:82. To prinieslo zmenu na pozícii trénera, Petra Kováčika nahradil aktuálne kormidelník MBK Ružomberok Juraj Suja.



„Sme noví tréneri a nový realizačný tím, preto sa stretávame s cieľom, aby sme si nastavili spoločné veci fungovania a možno určitú filozofiu toho, čo chceme robiť a začať budovať vzťahy v našom tíme. Chceme, aby družstvo bolo široké a boli sme schopní nahradiť nejaké absencie. Chceme položiť základy nášho herného konceptu v útoku a v obrane, ktorý si v novembri pred novým kvalifikačným cyklom nájdeme, pretože vtedy bude málo času tesne pred zápasmi,“ zhodnotil pre TASR Suja ciele zrazu v Ružomberku.



Spolu so svojím asistentom Petrom Jankovičom nominovali na úvodný zraz v Ružomberku 15 hráčok, zo zdravotných dôvodov sa ospravedlnila trojica Beáta Janoščíková, Žofia Hruščáková a Terézia Páleníková. Na ich miesto povolali Alicu Moravčíkovú (MBK Ružomberok) a Alexandru Haškovú (Piešťanské Čajky). „Všetko prebiehalo štandardne, niektoré dievčatá sa ospravedlnili zo študijných dôvodov, niektoré zo zdravotných. Vážime si však, že prišli na zraz aj napriek tomu, že mali zdravotné problémy, aby boli s tímom prvé dni a tréningy a videli, ako to chceme robiť. Za to sme radi," vyjadril sa reprezentačný tréner ku komunikácii s hráčkami.



V reprezentačnom výbere sa nachádza viacero nových tvárí, ktoré môžu debutovať v národnom drese. Ide o päticu hráčok - Laura Horvátová, Michaela Balážová, Dominika Drobná, Michaela Raková, Alica Moravčíková. „Od nových a mladých tvári neočakávame nič špeciálne. Očakávame, že sa plnohodnotne zapoja do nášho procesu a v budúcnosti nám dajú ďalšie možnosti na doplnenie ženskej reprezentácie,“ dodal Suja na margo nových tvári v družstve.



Po úvodnom bloku prípravy Slovenky odohrajú aj prípravné zápasy, konkrétne dvojzápas v Srbsku (8. a 9. júna), v Slovinsku (14. a 15. júna) a 21. a 22. júna zakončia letnú prípravu dvojzápasom s Chorvátskom v Piešťanoch.



Reprezentantky Slovenska na zraze v Ružomberku (27. – 31. mája):



Barbora Bálintová (naposledy hrala za Arka Gdyňa/Poľ.), Nikola Dudášová (Žabiny Brno/ČR), Angelika Slamová (ASC Sepsi Sfantu Gheorge/Rum.), Laura Horvátová (ŠBK Šamorín), Alica Moravčíková, Miroslava Mištinová (obe MBK Ružomberok), Angelika Theinerová (BLK Slavia Praha/ČR), Michaela Balážová, Dominika Drobná (obe Young Angels Košice), Sabína Oroszová (KP Brno/ČR), Mária Felixová (Basket Lulea/Švéd.), Ivana Jakubcová, Alexandra Hašková (obe Piešťanské Čajky), Michaela Raková (Meccanica Nova Vigarano/Tal.)



Realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Peter Jankovič – asistent trénera, Tomáš Horký – manažér družstva, Ján Meszároš – lekár, Alžbeta Dutková – fyzioterapeutka