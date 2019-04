Najväčšiu zásluhu na triumfe mali najmä Isabelle Harrisonová a Alyssa Thomasová, ktoré zaznamenali double double.

Šopron 14. apríla (TASR) - Basketbalistky USK Praha získali euroligový bronz. Zverenky slovenskej trénerky Natálie Hejkovej zvíťazili v zápase o 3. miesto na Final Four v maďarskom Šoprone nad domácim tímom 64:53.



Najväčšiu zásluhu na triumfe mali najmä Isabelle Harrisonová a Alyssa Thomasová, ktoré zaznamenali double double. Harrisonová si pripísala na konto 12 bodov a 14 doskokov, Thomasová 13 bodov a 15 doskokov.



"Zápas sa hodnotí jednoducho. Vyhrali sme, tak sme všetci šťastní. Dnes to bolo o chybách. My sme urobili menej chýb ako Šopron, v útoku sme boli trochu istejší ako súper a dnes to stačilo na víťazstvo," uviedla po víťazstve nad Šopronom Hejková. V roku 2015 USK Praha na domácej palubovke triumfoval v Európskej lige.