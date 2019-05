BASKETBALOVÝ INTER VYHRAL NAD PRIEVIDZOU, VO FINÁLE VEDIE 3:0

3. zápas finále play off SBL:



BK Inter Bratislava – BC Prievidza 102:73 (49:36)



TH: 15/11 – 8/6, fauly: 16 - 20, trojky: 11 - 15, rozhodovali: Zubák, Ženiš, Fuska, 1200 divákov.



zostavy a body:



Inter: Skinner 21, Abrhám a Smith po 15, Baťka 4, Kinney 2 (Fusek 16, Kozlík 13, Mrviš 5, Bulatovič a Perkovič po 4, Barač 3, Páleník 0)



Prievidza: Davis 25, Jones 11, Johnson a Körner po 6, Glasgow 5 (Jašš 13, Mokráň 3, Pajovič a Zorvan po 2)



/stav série: 3:0/

Bratislava 18. mája (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava zvíťazili aj v sobotňajšom treťom súboji finále play off Slovenskej basketbalovej ligy. V Eurovia Aréne na Pasienkoch zdolali BC Prievidza 102:73 a v sérii vedú už 3:0 na zápasy. Štvrté stretnutie je na programe v stredu 22. mája v Prievidzi.Inter mal opäť znamenitý vstup do zápasu, v priebehu niekoľkých momentov vyhrával 6:0. K slovu sa dostala aj Prievidza, bodovo ju ťahal Johnson. Domáci si vybudovali menší trhák, ale chvíľkovou stratou koncentrácie umožnili Prievidzi dostať sa na malý moment do vedenia. Po oddychovom čase však prišla 13-bodová šnúra Interu, ktorou získali potrebný komfort. Po prvej štvrtine napokon viedol bratislavský celok 24:15. V druhej časti začínali mať „žlto-čierni“ duel pod kontrolou, v 5. minúte bolo ich vedenie prvýkrát v stretnutí dvojciferné – 30:20. Kľúčovým prvkom ich hry bolo tímové poňatie, spolu s produkciou Skinnera z toho bolo polčasové vedenie 49:36.Ani po prestávke sa nezmenilo dianie na palubovke. Inter mal duel pod kontrolou, svojho súpera nepustil k žiadnemu výraznejšiemu náporu. S postupom času tempo mierne poľavilo, ale domáci ešte zveľaďovali svoj náskok. Pred záverečnou 10-minútovkou svietil na tabuli stav 77:55. V štvrtej perióde sa už nič podstatné neudialo, priestor na oboch stranách dostali hráči z lavičky a jedinou otázkou bola výška konečného skóre. Inter napokon zvíťazil nad Prievidzou presvedčivo 102:73.